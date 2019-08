Zeman neříká pravdu? V kauze Šmarda jde o něco jiného, varuje Hilšer

Miloš Zeman včera oznámil, že místopředsedu ČSSD Šmardu ministrem kultury nejmenuje. „Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky,“ uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

ČSSD má prý do funkce, který donedávna zastával Antonín Staněk (ČSSD) navrhnout někoho jiného. „Proto prezident republiky požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády navrhl jiného kandidáta, splňujícího alespoň elementární odborné předpoklady,“ dodal mluvčí Hradu.

Podle Hilšera ale zeman neříká vše. „Miloš Zeman odmítl jmenovat ministra navrženého předsedou vlády. Možná bychom, mohli brát jeho odůvodnění, které zní neodbornost navrženého kandidáta. Ale jedná se o další jeho pokrytectví a lež, protože jeho důvody jsou zcela jiné,“ píše na sociálních sítích.

Poukázal na to, že Zeman už v minulosti jmenoval ministry kandidáty, kteří neměli se svým rezortem žádné zkušenosti. „Kdyby to myslel skutečně tak, jak říká, nejmenoval by přece v minulosti například K. Šlechtovou nebo M. Stropnického ministry obrany. Prezident chce definitivně převzít moc nad vládou a odchod ČSSD by se mu náramně hodil,“ varuje senátor.

Současná situace podle něj navíc odhalila další problémy ve vysoké politice. „Co je horší, že se opět ukázalo, že premiér je vydíratelný slabá loutka a vládnutí se u nás odehrává nikoli na základě transparentní ústavní logiky, ale logiky zcela neprůhledných politických obchodů a zájmů. V jiném případě by musela okamžitě následovat premiérova kompetenční žaloba na prezidenta,“ je přesvědčený Hilšer.

Znovu se tak podle něj potvrzuje, jak zhoubné pro zemi je, když se premiérem stane trestně stíhaný člověk ve střetu zájmu, který je snadno vydíratelný. „Tento způsob politiky funguje v banánových republikách gangsterského typu, a naše země se mezi ně tímto začíná pro škodu nás všech stále více zařazovat,“ dodává ostře senátor.