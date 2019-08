Jurečka proti Hradu. Chce mimořádnou schůzi Sněmovny k žalobě na Zemana

Zeman ve středu oznámil, že nehodlá vyhovět Babišovu návrhu z konce května, aby se novým ministrem stal Michal Šmarda (ČSSD). Prezidentův postup při výměně ministra kultury je jedním z bodů návrhu na ústavní žalobu, kterou schválil v červenci Senát.

"Jsem připraven iniciovat v našem klubu i u dalších poslanců svolání mimořádné schůze sněmovny, která by projednala senátní ústavní žalobu na prezidenta. Pokud se do konce týdne jasně nevymezí premiér a nezačne konat, pak příští týden navrhnu širšímu vedení KDU-ČSL tento krok," napsal Jurečka na twitteru.

Podrobnější vysvětlení mého rozhodnutí vyvolat mimořádnou schůzi PSP ČR pic.twitter.com/bqTDx5XKD7 — Marian Jurečka (@MJureka) August 15, 2019

Babiš je tento týden na dovolené. Ve středu médiím sdělil, že chce počkat na vyjádření předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který má také tento týden dovolenou. Situaci chce premiér řešit příští týden.

Spor o výměnu ministra kultury trvá už čtvrt roku. V polovině května podal tehdejší ministr Antonín Staněk (ČSSD) demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Babiš na konci května na žádost ČSSD poslal prezidentovi návrh na odvolání Staňka a jmenování Šmardy. Zeman nakonec Staňka odvolal ke konci července, nového ministra ale nejmenoval. Ve středu oznámil, že nehodlá jmenovat Šmardu, kterému podle něj chybí odborná kompetence. Ministerstvo teď řídí ekonomický náměstek René Schreier, někteří opoziční politici ale považují současný stav za protiústavní, protože v čele ministerstva má stát člen vlády.

Představitelé ČSSD dosud dávali najevo, že na Šmardově nominaci trvají. Podle statutárního místopředsedy strany Milana Onderky by měl premiér podat na prezidenta kompetenční žalobu nebo Zemana přesvědčit, aby změnil názor. V opačném případě by ČSSD podle Onderky měla kabinet opustit. Sociální demokraté opakovaně uváděli, že by jejich vládní angažmá nemělo smysl, pokud by sami nemohli rozhodovat o svých zástupcích v kabinetu.

Situace kolem výměny ministra kultury je jedním z bodů ústavní žaloby na prezidenta, kterou v červenci schválil Senát. Aby se žalobou zabýval Ústavní soud, muselo by ji podpořit také přinejmenším 120 poslanců. Pokud se Sněmovna k žalobě nevyjádří do tří měsíců od hlasování v Senátu, považuje se návrh za zamítnutý.