Senátoři o zprávy již dříve požádali ministerstva zemědělství, financí, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. Ministerstva je ale odmítla poskytnout. Odvolávají se na to, že na základě nařízení EK předběžné audity vydat nemohou. Senátoři již dříve označili přístup úřadů za pohrdání Senátem.

"My jsme požádali asi formálně špatně komisi o to, ať poskytne souhlas jednotlivým ministerstvům. Nedostali jsme odpověď z Evropské komise, ale nějakou analýzou i těch dokumentů, a teď nemyslím ty předběžné zprávy, ale právních předpisů jsme přišli na to, že je to asi špatně," řekl Nytra po jednání novinářům. Doufá, že EK požadované dokumenty komisi poskytne. Poukázal na to, že se současně krátí doba, kterou mají ministerstva na vypracování odpovědi do Bruselu.

Generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán, který se dnešního jednání účastnil, Nytrův návrh přivítal. Je to podle něj způsob, jak tuto situaci rozplést.

Na konci května a na začátku června dorazily do ČR dvě předběžné auditní zprávy EK, které se týkají Babišova možného střetu zájmů. V první z nich komise dospěla k závěru, že Babiš má dal vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů Agrofert převedl do svěřenských fondů, označil audit za pochybný a za útok na Českou republiku. Rovněž odmítl, že by Česko muselo vracet dotace.

Druhá zpráva dorazila do ČR na začátku června. Státní zemědělský intervenční fond poté oznámil, že nebude Agrofertu proplácet dotace od února 2017, kdy Babiš firmu do svěřenských fondů vložil. Holding už dříve uvedl, že oba návrhy auditů EK vnímá jako pochybné a neprofesionální.

Senátoři se dnes ředitele SZIF Šebestyána ptali, zda je, či není premiér Babiš ve střetu zájmů. "Já jsem řekl, že z pohledu našeho názoru, to znamená názoru fondu, jsme nedospěli k prokázání střetu zájmů. Ale s respektem k názoru (Evropské) komise jsme pozastavili platby, jak jsme informovali, a celou záležitost dále řešíme s Evropskou komisí," řekl Šebestyán novinářům. Na dotaz novinářů také řekl, že fond obdržel prezentaci s evropskou metodikou posuzování střetu zájmů. "Určitý základ tam je poskytnut," poznamenal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který se dnešního jednání také účastnil, uvedl v tiskové zprávě, že spolu se svými spolustraníky obrátí na zástupce Evropské komise. Chtějí jim předat svoji dosavadní komunikaci s českými ministerstvy, jejichž přístup označil za zarážející.

Dnes komise Senátu řeší střet zájmů pana Babiše, který vyplývá z předběžné zprávy Evropské komise. Bohužel část ministerstev odmítá poskytnout návrh zpráv s tím, že k nim nemůže mít přístup třetí strana. Ukázka čisté arogance: Senát je ústavní orgán, ne žádná “třetí strana”. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) August 15, 2019

Část dnešního jednání senátní komise se odehrála za zavřenými dveřmi. Popud k tomu dal senátor ANO za Bruntálsko Ladislav Václavec, který v úvodu jednání řekl, že komise jedná za přímého přenosu médií a že mu to připadá jako reality show. Argumentoval tím, že komise jedná s materiály označenými jako důvěrné. Senátoři posléze odhlasovali, že debata se zástupci SZIF bude neveřejná.

Komise má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu jejich posouzení. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy.