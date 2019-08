Česko zruší velvyslanectví v Libyi. Válka hned tak neskončí, zdůvodnilo MZV

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika od 1. září zruší své velvyslanectví v Libyi. Ministerstvo zahraničí to uvádí v materiálu pro informaci vlády, kterým by se kabinet měl zabývat na některém ze svých dalších zasedání. Ambasáda z bezpečnostních důvodů pracovala od dubna 2015 z Tuniska. Agendu úřadu by mělo převzít právě české velvyslanectví v Tunisku.