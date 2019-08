Fischer vyzval Čínu, aby se v Hongkongu zdržela násilí

"V noci ze 20. na 21. srpna 1968 vtrhla do naší země vojska tzv. spřátelených armád. Těžkou vojenskou technikou a násilím zničily touhu po dialogu i naději na tolik potřebné změny a reformy. Společenské dopady byly dalekosáhlé. Na dlouhá desetiletí zavládlo bezčasí, normalizační šeď a úpadek," uvedl Fischer.

Podle něj jsou obyvatelé Hongkongu nyní v podobné situaci jako občané Československa v období pražského jara, když chtějí svobody, ale obávají se vojenské intervence. "Vyzývám vládu Čínské lidové republiky, aby se zdržela násilí, hledala smír a naslouchala svým občanům. Z vlastní bolestivé zkušenosti víme, že násilné potlačení společenských požadavků způsobí pouze utrpení, zklamání a v nejhorším případě ztráty na životech," napsal senátor.

Čínský velvyslanec v Británii Liou Siao-ming ve čtvrtek řekl novinářům, že pokud se situace v Hongkongu bude dál zhoršovat, Čína použije svou sílu k potlačení protestů. Obvinil také blíže neurčené zahraniční síly, že protesty v Hongkongu podněcují.

Hongkong, někdejší britská kolonie a nyní čínské území pod zvláštní správou, zažívá už více než dva měsíce velké demonstrace. Začaly jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, časem ale přerostly v požadavek větší demokratičnosti politického systému a odchodu správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Demonstranti se obávají toho, že zvláštní práva, která má Hongkong garantovaná do roku 2047, bude komunistická Čína dál omezovat. Peking do oblasti sousedící s Hongkongem přesouvá polovojenské síly.