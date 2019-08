Zeman pozval do Česka šest prezidentů. V září navštíví Srbsko

Do Srbska český prezident odletí na státní návštěvu 10. září, v Bělehradu bude do 12. září. Postupně by se měl sejít s hlavními srbskými ústavními činiteli. Jeho cesta má mít především ekonomický charakter, doprovodí ho i podnikatelská delegace. Zeman již Srbsko ve funkci českého prezidenta navštívil v dubnu 2014. Vyjádřil tehdy například přesvědčení, že se dočká vstupu Srbska do Evropské unie.

Balkánu se chce český prezident věnovat i na začátku října. V Lánech uspořádá 2. a 3. října zasedání zemí Visegrádu (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). První den budou na lánském zámku rokovat pouze prezidenti V4, druhý den je doplní další představitelé balkánských zemí. Podle Jindráka byli pozváni srbský prezident Aleksandar Vučić, chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová a slovinský prezident Borut Pahor. Akce se bude konat v rámci českého předsednictva V4. Prezidenti by měli mluvit o vztazích mezi EU a Balkánem i obecně o vývoji Evropské unie po letošních volbách do Evropského parlamentu.

Zeman se chce také zúčastnit dvou setkání k připomínkám důležitých historických událostí. Ve Varšavě si 1. září připomene 80. výročí začátku druhé světové války. Akce by se měli zúčastnit zástupci tří desítek států včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera nebo slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

Na 9. listopadu pozval německý prezident Steinmeier do Berlína prezidenty V4 na oslavu 30. výročí od pádu berlínské zdi. Podle Jindráka tak bude zvýrazněna role tehdejšího Československa, Polska a Maďarska na sjednocení Německa. Kromě společného setkání je v plánu připomínka u památníku berlínského zdi, slavnostní oběd nebo účast na veřejné diskusi k roku 1989. Odpoledne a večer se pak na berlínském náměstí Pariser Platz u Braniborské brány uskuteční veřejná vzpomínková akce.