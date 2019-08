Drsné obvinění: Zeman se mstí. Chce ČSSD úplně zničit

Prezident Miloš Zeman minulý týden opět odmítl jmenovat kandidáta ČSSD Michala Šmardu ministrem kultury. Odůvodňoval to jeho nekompetentností. Premiér Andrej Babiš, který sám místopředsedu ČSSD Zemanovi navrhl, se následně nechal slyšet, že se Šmardou nechce být vládě. Šmarda podle něj až moc kritizuje.

Mikuláš Ferjenčík jen nevěřícně kroutí hlavou, Šmardu považuje za úspěšného starostu Nového Města na Moravě. Zeman má podle něj ke svému chování ještě jiný důvod. „Za vším je mocenská hra mezi prezidentem a premiérem, který se teď snaží dostat ČSSD z vlády. Babiš od druhé prezidentské volby drží basu s Milošem Zemanem, a tak to dělá i tentokrát,“ myslí si poslanec.

Premiér Babiš podle něj přijal prezidentovu pozici za svou, a místo aby podporoval koaličního partnera, tak se rozhodl jít na ruku Hradu. Ferjenčík je také přesvědčen, že se Zeman rozhodl, že sociální demokraty definitivně zničí.

„Chce se pomstít za to, že se stal prezidentem o deset let později, než si přál,“ je přesvědčen pirátský politik.

Poslanec Jiří Dolejš (KSČM) pak celou kauzu označil za banální a trapnou. Sociální demokraté podle jeho slov sami vlezli do pasti a teď nevědí, jak se z ní dostat.

Sám Šmarda pro Rozhlas chování Babiše kritizoval. „Myslím si, že Andrej Babiš (ANO) se chová jako takový zbabělý manžel, který aby nemusel na rovinu říct, že se chce rozvést, tak týrá svoji ženu a čeká, kdy už to nevydrží a odejde sama. Nejsem si přesně jistý, proč to dělá,“ diví se sociální demokrat.

Prý je na čase, aby se ke kormidlu dostala nová generace politiků. „Podle mě by tahle éra v politice měla skončit a měla by přijít úplně nová generace politiků, kteří nestojí jednou nohou někde v minulosti. Neřeší pořád nějaké svoje mindráky z 90. let a chtějí normálně pracovat pro Českou republiku. Je nejvyšší čas, aby taková doba nastala,“ dodal Šmarda.