Bartoš jednal v Lánech. Zeman neočekává odchod ČSSD z vlády, řekl šéf Pirátů

Jednání se Zemanem se Bartoš zúčastnil společně s místopředsedou strany Radkem Holomčíkem. "Nás zajímalo zejména to, zda má pan prezident nějaké další výhrady k této vládě sociální demokracie a hnutí ANO, či zda skutečně se jedná o to, že nechtěl jmenovat pana Šmardu ministrem kultury. Pan prezident nám v této věci potvrdil, že očekává jméno od sociální demokracie, které by mu měl opět, pravděpodobně dnes, donést pan premiér Andrej Babiš. A pokud to bude někdo, kdo je z pohledu Hradu přijatelný, tak že by této nominaci následně vyhověl," řekl Bartoš.

Právě teď. Pan prezident přijal na zámku v Lánech na jejich žádost Ivana Bartoše, předsedu Pirátské strany, a Radka Holomčíka, místopředsedu Pirátské strany. pic.twitter.com/P6G9wRWrsR — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 20, 2019

Nedá se však očekávat, že předseda vlády dnes přinese Zemanovi jméno nového kandidáta. Šéf ČSSD Jan Hamáček jej chce oznámit ještě před pátečním jednáním předsednictva strany.

"Chtěli jsme řešit i otázku střetu zájmů premiéra Babiše a dlouhodobou krizi, která nad touto vládou visí. Nicméně na detaily řešení jednotlivých auditů Evropské komise či nějaké budoucí kroky ve vládě, které by s tím souvisely, se řeč nedostala. Nicméně i přesto se pan prezident domnívá, že sociální demokracie ani v důsledku této kauzy ohledně ministra kultury, ale i dalších probíhajících sporů nad rozpočtem či střetem zájmů premiéra, neodejde z vlády a zůstane koaličním partnerem hnutí ANO," dodal předseda Pirátů.

Podle Bartoše Zeman situaci kolem vlády diriguje, výsledky jednání Babiše či Hamáčka s prezidentem ukazují, že i v parlamentní demokracii, kde by měla hlava státu vyhovět předsedovi vlády při výměně ministra, se "pan prezident Zeman rozkročil velmi zeširoka".

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury.

"Když se podívám na personální složení současné vlády, i třeba na politický odborný background některých ministrů, tak tam velmi často najdete, že on s tím daným resortem nemá přespříliš co společného. Myslím, že zde to byla otázka ohledně konkrétního kandidáta, kde si pan prezident postavil hlavu a prostě ho nejmenoval v tu chvíli. Jak je vidět, tak zatahal za delší konec a pan Šmarda, potažmo sociální demokracie, couvá," poznamenal Bartoš.