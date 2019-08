Ministerstvo se chce zbavit Bradáčové, Ištvana a Zemana? Nesmysl, oponuje Benešová

"Ministerstvo spravedlnosti i přes opakované projednávání stále setrvává na stanovisku, že nejvyšší státní zástupce má mít sedmileté funkční období, stejně jako zbytek soustavy. Nejvyšší státní zastupitelství naproti tomu zastává stanovisko, že státní zastupitelství je součástí širší justice a jako takové by mělo mít srovnatelné podmínky se soudy. To znamená deset let pro nejvyššího státního zástupce, stejně jako mají předsedové nejvyšších soudů, sedmileté funkční období pro zbytek soustavy," uvedl Zeman.

Připomínky měl i k výběru vedoucích státních zástupců. V předkládaném modelu je ve výběrové komisi podle Zemana většina členů jmenovaných ministerstvem spravedlnosti, a podle nejvyššího státního zástupce lze s nadsázkou říct, že ministerstvo si může pomocí svých členů vybrat vhodného vedoucího státního zástupce. "Opomíjí se zde tedy prvek rozdělení návrhového oprávnění, které spadá do působnosti příslušného vedoucího státního zástupce, a jmenování, které je plně v gesci ministra spravedlnosti," uvedl Zeman.

Klíčová jsou podle nejvyššího žalobce přechodná ustanovení, kdy ministerstvo podle nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) nehodlá dát nový mandát nejvyššímu státnímu zástupci. "Opět je zde paralela s předsedy nejvyšších soudů, kteří od účinnosti nového zákona o soudech a soudcích dostali nový desetiletý mandát. Nejvyšší státní zastupitelství trvá na tom, aby tento systém byl zachován i pro soustavu státního zastupitelství," uvedl Zeman.

"Ministerstvo spravedlnosti také úplně mimo systém stanovilo ukončení funkčního období oběma vrchním státním zástupcům. Nelze se tak zbavit dojmu, že účelem toho zákona je zejména přeobsadit funkce nejvyššího a obou vrchních státních zástupců tak, aby Zeman, (Ivo) Ištvan, (Lenka) Bradáčová skončili co nejdříve po účinnosti zákona," uvedl Zeman. Ve zbytku soustavy podle něj jde o takové rozvrstvení, kdy by mělo končit až 25 vedoucích státních zástupců za rok, což považuje za nesystémové.

Ministryně Marie Benešová (za ANO) připravovaný zákon hájí. "Chceme zabránit tomu, aby mohl být nejvyšší státní zástupce, tak jak je to dnes, odvoláván bez udání důvodu. Sama jsem se stala obětí takové právní úpravy," uvedla někdejší nejvyšší státní zástupkyně v reakci zaslané ČTK.

"Není pravda, že bychom vůbec neakceptovali připomínky Nejvyššího státního zastupitelství. V přechodných ustanoveních, jež budou upravena variantně, jsme na některé připomínky NSZ a Unie státních zástupců reagovali," napsala ministryně. "Návrh zákona o státním zastupitelství předložíme tak, že bude reagovat na některé obavy, které vyslovilo NSZ," dodala s tím, že návrh ministerstvo představí, až definitivně skončí připomínkové řízení.