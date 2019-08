Lubomír Zaorálek má být novým ministrem kultury. na nabídku už prý kývl

Předseda ČSSD Jan Hamáček v úterý uvedl, že už v hlavě má jméno osoby, která by měla být nominována na ministra kultury. Spekulovalo se hned o několika jménech, Hamáček je ale odmítl komentovat.

Dodal ale, že s dotyčným člověkem už jedná. Představit by ho chtěl do pátku. Uvedl také, že s touto osobou by už prezident Miloš Zeman neměl bít žádný problém.

Server Novinky.cz s odkazem na důvěryhodný zdroj z okolí vedení ČSSD uvedl, že se jedná právě o Zaorálka. Někdejší šéf české diplomacie už údajně na nabídku kývnul.

Zaorálkovo jméno bylo prý od počátku v užším výběru kandidátů poté, co prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem kultury místopředsedu ČSSD Michala Šmardu.

Zaorálek ani Hamáček nechtějí věc zatím komentovat.