Při protiokupačních protestech v srpnu 1969 zemřelo v Československu pět, podle některých historiků sedm, lidí a desítky dalších byly zraněny, když se je bezpečnostní složky snažily rozehnat.

"V roce 1968 to bylo alespoň přehledné. Měli jsme tady náš národ a proti nám okupanty. O rok později to bylo jinak. Najednou jsme tady měli vlastní českou policii, Sbor národní bezpečnosti, a milicionáře, aby ukázali vlastnímu národu, že už se neodpouští vyjádřit vlastní názor," řekl předseda STAN Vít Rakušan.

"Může být národ s takovou historickou zkušeností lhostejný k tomu, co se teď děje v Rusku? Mladá holka čte na ulici ústavu. Nezapaluje auta, nehází po policajtech kameny. Přesto schytá pár ostrých ran..." @Vit_Rakusan k 21. srpnu #21srpen #1968 #1969https://t.co/Vw5Fxo14Fd — Hnutí STAN (@STANcz) August 21, 2019

Místopředseda Senátu Jiří Růžička (zvolen za TOP 09 a STAN) označil 21. srpen 1968 za den zklamání a 21. srpen 1969 za den hanby. V souvislosti s událostmi roku 1969 zkritizoval prezidenta Zemana. "Zítra (ve čtvrtek) to bude 50 let, co představitelé KSČ podepsali pendrekový zákon. Dneska prezident této republiky přijímá předsedu KSČM," uvedl před čtením z ústavy. Dnes odpoledne přijme prezident na zámku v Lánech předsedu komunistů Vojtěcha Filipa.

"Z ústavy naši politici a především prezident dělají v posledních měsících trhací kalendář. Vykládají si ji svévolně. Máme bohužel tak slabé politiky, kteří tomu tlaku ustupují. Myslím tím hlavně premiéra," řekl Rakušan.

Z porušování ústavy obviňuje část politiků prezidenta v souvislosti s již více než tři měsíce trvající kauzou kolem výměny ministra kultury. V polovině května oznámil tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), kritizovaný za personální změny ve vedení kulturních institucí, že rezignuje. Prezident ale nejprve odmítal přijmout Staňkovu rezignaci a později zase odmítl jmenovat novým ministrem kultury místopředsedu ČSSD Michala Šmardu.

Organizátoři dnešní akce STAN chtěli kromě okupace v roce 1968, následných demonstrací a nynějších kroků prezidenta poukázat také na události v Rusku, kde byla v roce 2017 zadržena jedna žena kvůli čtení ústavy. Dnešní akce STAN se kromě Rakušana a Růžičky zúčastnila také například pražská radní Hana Kordová Marvanová, která se v 90. letech podílela na formování Ústavy ČR, nebo spisovatel Jiří Padevět.