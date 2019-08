Poslední naděje pro klienty H-Systemu? Benešová navrhla mimořádné opatření

"U mě jako u ministryně spravedlnosti je kauza ukončena. Nenašla jsem právní prostředky, jak odškodnění odbavit. Doporučila jsem panu premiérovi, že poslední možností je učinit nějaké mimořádné opatření vlády v součinnosti s ministerstvem financí," řekla Benešová.

Doplnila, že Babišovi nechala k případu podklady a že premiér bude o věci zřejmě dál jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). V pátek by se měl Babiš podle Benešové setkat také s právničkou Hanou Kordovou Marvanovou, která zastupuje část bývalých klientů H-Systemu ze sdružení Maják. Právě Marvanová by nyní měla vyčíslit náklady svých klientů, dodala Benešová.

Plánovanou páteční schůzku s Marvanovou potvrdil také Babiš. "Je to samozřejmě záležitost zákonů, záležitost nějakého precedentu, složitá právnická záležitost. Určitě ti lidi byli podvedeni a nějakým způsobem by si zasloužili, aby byli kompenzováni. Na druhé straně - slavíme 30 let od revoluce a těch lidí, kteří tady v minulosti byli podvedeni, jsou tisíce, nebo statisíce možná," řekl dnes novinářům premiér. "Budu jednat s paní Marvanovou a potom uvidíme, v rámci vlády, jak se k tomu postavíme. To není moje rozhodnutí, ale kolektivní rozhodnutí," dodal.

Zástupci poškozených klientů usilovali podle dřívější informace České televize o to, aby podvedeným lidem připadl areál v Rabyni, který stát zabavil odsouzenému zakladateli H-Systemu Petru Smetkovi. Podle Benešové to ale zákon neumožňuje.

Smetka založil H-System v roce 1993, firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 domů. Kvůli krachu společnosti přišlo nejméně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. Smetka si odpykal 12 let ve vězení, v říjnu 2016 se dostal na svobodu.

Ministerstvo spravedlnosti se loni dohodlo s šedesátkou členů Majáku na odškodnění za průtahy v trestním řízení s manažery firmy. Celkem takto hodlalo vyplatit 6,3 milionu korun.

Premiéra požádali o pomoc také členové bytového družstva Svatopluk, kteří si domy po zkrachovalém H-Systemu dostavěli sami, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu, a podle rozhodnutí Nejvyššího soudu se mají vystěhovat. Ústavní soud vykonatelnost verdiktu odložil, než kauzu z podnětu družstva sám přezkoumá.