Snížit schodek rozpočtu? KSČM chce dál jednat, Zeman je k tomu skeptický

Komunisté usilují o to, aby se schodek snížil na 30 miliard korun z plánovaných 40 miliard, premiér Andrej Babiš (ANO) ale dnes řekl, že k tomu nevidí důvod. Podle šéfky rozpočtového výboru sněmovny Miloslavy Vostré (KSČM), která se jednání v Lánech také zúčastnila, musí ustoupit obě strany.

Pan prezident přijal na zámku v Lánech na jejich žádost místopředsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu KSČM Vojtěcha Filipa a Miloslavu Vostrou, poslankyni KSČM. pic.twitter.com/oRY4uK4V8z — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 21, 2019

Vostrá novinářům řekla, že nechce nic předjímat před závěrečným jednáním se Schillerovou, které se uskuteční příští středu. "Bylo by špatné prozrazovat taktiku, mám dvě varianty, jak by se to dalo řešit," uvedla. Doufá v nalezení kompromisního řešení, ustoupit by podle ní měly obě strany.

Filip řekl, že na snížení deficitu se nedohodl v úterý s Babišem. "Chtěl jsem o tom informovat pana prezidenta a domluvit se s ním na dalším postupu," vysvětlil důvod dnešní schůzky. Zeman podle něj vyjádřil skepsi k tomu, že by bylo ještě možné deficit snížit, je ale velkým příznivcem zrušení všech daňových výjimek. Komunisté to považují za reálnější v rozpočtu pro rok 2021.

Komunisté tolerují fungování současné vlády ANO a ČSSD, koalice bude pravděpodobně potřebovat ke schválení rozpočtu jejich hlasy. O případné podpoře nechá Filip rozhodnout výkonný výbor. "Budeme jednat až do poslední chvíle, kdy se o rozpočtu bude dát jednat," uvedl Filip.

Babiš dnes uvedl, že ani po úterní schůzce s Filipem nevidí důvod ke snižování schodku. "Potřebujeme dostat peníze do ekonomiky," vysvětlil Babiš. Ke schůzce Schillerové s Vostrou podotkl, že jednání podle něj bude mít ještě nějaký vývoj.