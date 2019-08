Kalousek rozdává rány: "Je to d*bil”. Jaký premiér, takoví ministři a celá vláda

Kalousek dal průchod svému pohoršení na twitteru. Nelíbí se mu například to, že se prezident Miloš Zeman v den výročí 21. srpna 1968 a 1969 sešel na Hradě se zástupci komunistů. Nejprve reagoval na twitterový příspěvek Pražského hradu. „21. srpna 1968. Nezapomeneme!“ píše se v něm.

To jsme si všimli, že nezapomínáte. V den 51.výročí okupace a 50.výročí teroru, kdy komunističtí esesáci (Lidové milice) mlátili a vraždili bezbranné sousedy, přijímá prezident republiky šéfa komunistů. Ani my nezapomeneme. https://t.co/5IEdRUAL0S — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 21, 2019

V té souvislosti připomněl i jednu z obětí, kterou si události toho dne vyžádaly. „Bohumil Siřínek byl čtrnáctiletý kluk z jižních Čech. 21.8.1969 projížděl Prahou a byl přitom zastřelen příslušníkem Lidových milicí, “ozbrojené pěsti KSČ”. 50. výročí úspěšného zákroku bezpečnostních složek si dnes společně připomněli prezident republiky a předseda komunistů,“ uvedl předseda poslanců TOP 09.

Kromě významného výročí Kalousek okomentoval i fakt, že novým ministrem kultury za ČSSD by se měl již velmi brzy stát Lubomír Zaorálek. „Po demisi ministra Staňka navrhl premiér @AndrejBabis na jeho místo @MichalSmarda, o kterém ale prohlašoval, že s ním ve vládě sedět nebude. Nyní navrhuje @lubomirzaoralek, o kterém autoritativně tvrdil, že “je to d*bil”. Jaký premiér, takoví ministři a taková i celá vláda,“ rýpnul si do kabinetu Miroslav Kalousek.