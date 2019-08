Ambasáda v Singapuru vyjde Česko draze, fungovat má od ledna 2020

České zájmy v Singapuru dosud zastupovalo velvyslanectví v Indonésii, přímo v ostrovním státu působil český honorární konzul. Premiér Andrej Babiš (ANO) letos v lednu po návštěvě země mluvil o tom, že Česko potřebuje mít v Singapuru plnohodnotné zastoupení, stát označil za obchodní centrum jihovýchodní Asie.

Český vývoz do Singapuru od roku 2015 roste, loni podle údajů ministerstva zahraničí dosáhl 7,5 miliardy korun a celkový obrat obchodu se Singapurem byl 19 miliard korun. V Singapuru působí pět desítek českých firem formou místního zastoupení nebo formou spolupráce s místním obchodním partnerem. Země také je důležitým střediskem pro další vývoz do Číny nebo do zemí jihovýchodní Asie.

Ministerstvo zahraničí považuje zřízení plnohodnotného zastoupení v Singapuru za potřebné vzhledem k tomu, že se oblast jihovýchodní Asie dynamicky rozvíjí. Současně se zřízením velvyslanectví ministerstvo počítá s uzavřením honorárního konzulátu, podle úřadu je to diplomatická zvyklost.

Na velvyslanectví by měli působit čtyři pracovníci vyslaní z Česka a dva místní zaměstnanci. Z Česka na úřad zamíří dva diplomaté, kteří by se zabývali politickou, ekonomickou a konzulární agendou, a dva administrativní pracovníci. Velvyslanectví by mělo sídlit v pronajatých prostorách kancelářské budovy.

Náklady na zřízení ambasády ministerstvo zahraničí odhaduje na 45 milionů korun, v dalších letech provoz vyjde na 32 milionů korun. Je to dáno především vysokými nájmy, podle ministerstva je Singapur jedním ze tří nejdražších měst světa. Nájem za kancelářské prostory pro velvyslanectví ministerstvo odhaduje na 9,25 milionu korun ročně, nájem za byty pro vyslané diplomaty na 7,7 milionu korun ročně.