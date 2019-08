Česko pomůže Sýrii. Na uprchlíky a obnovu země půjde 100 milionů

Pomoc by měla navázat na projekty, které Česko v Sýrii provádí od roku 2016 do letoška a na které vyčlenilo 195 milionů korun. V nadcházejícím období by se měl snížit podíl humanitární pomoci, a naopak poroste význam stabilizace země a obnovy a rozvoje infrastruktury, na nichž by se v budoucnu mohly podílet i české firmy.

Na humanitární pomoc chce ministerstvo zahraničí vyčlenit 20 milionů korun. Peníze poslouží především k zajištění přístřeší pro vysídlence, potravinovou pomoc a zajištění léků nebo na podporu uprchlíků, kteří se do Sýrie vrátí z okolních zemí. Padesát milionů korun bude určeno na projekty pro stabilizaci země, mezi které spadá obnova školského systému, zdravotnických institucí a místní samosprávy.

Na rekonstrukci Sýrie počítá ministerstvo zahraničí s 20 miliony korun, peníze mají posloužit k obnově kulturních památek a k rozvoji infrastruktury, zejména v oblasti zpracování odpadů, zajištění přístupu k vodě a energetiky.

Deset milionů korun z vyčleněné částky bude určeno na logistické zajištění pomoci. Česko kvůli tomu bude muset vyslat do zahraničí další pracovníky ministerstva zahraničí, posílit bezpečnost české ambasády v Damašku a pokrýt náklady na dopravu pomoci na místo.