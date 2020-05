5G zamíří do Česka. Babiš podepsal s Pompeem deklaraci o ochraně, pozval ho do Prahy

ČTK to sdělil úřad vlády. Babiš a Pompeo se dnes podle serveru Lidovky.cz telefonicky spojili náhradou za konferenci k rozvoji sítí 5G, která se v úterý a dnes měla uskutečnit v pražském Národním muzeu a na níž měl být Pompeo hlavním řečníkem.

Česko chystá aukci kmitočtů pro sítě 5G, podle záměru Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) by mohla začít v polovině roku. Mezi firmami, které by pro ně mohly dodat hardware i software, jsou také čínské společnosti Huawei a ZTE. Jejich technologie v prosinci 2018 označil za bezpečnostní riziko Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Senát koncem dubna požádal vládu, aby svoji pozici k otázce zapojení Huawei a ZTE do zavádění sítí 5G v tuzemsku vyjasnila.

Dnes na dálku podepsaný dokument nese název Společná deklarace v oblasti bezpečnosti sítí 5G. "Cílem deklarace je společnými silami vybudovat sítě 5. generace, které budou chráněné před neautorizovaným přístupem i případným napadením a které zajistí občanům soukromí a ochranu jejich základních práv," napsal úřad vlády. Proces výběru důvěryhodných dodavatelů technologií podle signatářů přispěje k národní bezpečnosti a bude příležitostí pro další vývoj a inovace v soukromém sektoru. Obě země také podpořily další diskuse o bezpečnosti sítí 5G v Severoatlantické alianci.

Telefonát byl podle Lidovek také příležitostí představit partnerům nového šéfa NÚKIB Karla Řehku. Úřad Řehka vede od 20. března, ve funkci nahradil Dušana Navrátila, jehož odvolání loni v prosinci zdůvodnil Babiš nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi. Babiš podle serveru v telefonátu také uvedl, že náhradní konference o 5G v Praze za zrušenou kvůli koronaviru by se měla uskutečnit v září.

Babiš na twitteru napsal, že Pompea na září pozval do Prahy a nabídl mu tzv. chytrou karanténu. Projekt takzvané chytré karantény má v Česku umožnit rozvolňování opatření zavedených vládou proti epidemii koronaviru. S pomocí moderních technologií, například údajů z mobilních telefonů, má urychlit a usnadnit hledání lidí, s nimiž nakažení přišli do styku.

Spojené státy obviňují firmu Huawei z krádeží technologií a špionáže pro Peking. Firma to popírá. Washington kvůli tomu loni v květnu společnost Huawei zařadil na černou listinu. Agentura Reuters dnes s odvoláním na své zdroje však napsala, že ministerstvo obchodu USA připravuje nová pravidla, která americkým podnikům umožní spolupracovat s Huawei na stanovování norem pro sítě 5G.