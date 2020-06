85 procent potravin v obchodech z Česka? Sněmovna bude znovu jednat

Pozměňovací návrh zavádějící do novely povinný podíl českých potravin v obchodech předložila skupina dvou desítek poslanců napříč politickým spektrem. Kdyby byl návrh schválen, na pultech by muselo být již od příštího roku nejméně 55 procent potravin z Česka. Následně by se měl tento podíl zvyšovat o pět procentních bodů každý rok až na 85 procent.

Návrh na minimální podíl kritizovaly Hospodářská komora i Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle nich by norma byla v rozporu s evropským právem a vedla by ke zdražování a snižování kvality zboží.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) s vrácením do druhého čtení souhlasil. "Já nevidím důvod, aby se sem vozila jablka z Jižní Ameriky v sezoně. Nevidím důvod, abychom dováželi hrušky," řekl. "Všichni, kteří proti tomu vystupují, jsou zastánci obchodních řetězců," hájil povinný podíl. "Zákazník nerozhoduje o ničem, rozhoduje řetězec," shrnul.

Zpravodaj k předloze Pavel Kováčik (KSČM) prohlásil, že český zemědělec je ohrožený druh, který si zasluhuje nadstandardní ochranu přinejmenším takovou, jakou mají zemědělci v ostatních evropských státech. Naproti tomu podle bývalého ministra zemědělství Petra Bendla (ODS) představuje poslanecký návrh cestu, jak podpořit velké výrobce. Pokud se omezí dovozy, zvýší se ceny a zákazník to zaplatí, argumentoval.

Další bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) připustil, že návrh má nedokonalosti a je podle něj třeba hledat lepší cestu. Poznamenal, že problém se netýká exotického ovoce, když ale vidí hovězí maso dovezené z Jižní Ameriky, pokládá to za velký problém.

S vrácením do druhého čtení nesouhlasilo hnutí SPD. Předseda jeho klubu Radim Fiala prohlásil, že pokud Sněmovna "zaparkuje" návrh ve druhém čtení, bude SPD s tímto návrhem přicházet opakovaně. Další diskusi o povinném podílu naproti tomu podpořili Piráti.

Projednávaná vládní novela především řeší takzvanou dvojí kvalitu potravin. Vláda chce zakázat prodej potravin rozdílného složení v podobných obalech. Výbor už dříve doporučil zmírnění normy, aby se zákaz týkal pouze podstatně odlišného složení potravin. Návrh novely dále zmírňuje přísnost definice české potraviny. "Dosavadní znění nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat," stojí v důvodové zprávě.