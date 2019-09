Abolici bych nepřijal, vzkázal Babiš. Podobné úvahy pokládá za nesmyslné

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že by nepřijal abolici, tedy prezidentské zastavení svého trestního stíhání. Prezident Miloš Zeman tento týden uvedl, že by premiérovi abolici udělil v případě, že by nejvyšší státní zástupce rozhodl o obnovení Babišova trestního stíhání kvůli farmě Čapí hnízdo.