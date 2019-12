Abolice nebude. Zeman potvrdil, že kauza Čapí hnízdo poběží dál

Přestože o plánu zastavit kauzu dříve hovořil, aktuálně prezident pro abolici nevidí důvod, protože případ má došetřit policie a nadále se jím bude zabývat dosavadní státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Zeman navíc připomněl, že abolici nechce sám Babiš. "Abolice vyžaduje kontrasignaci. A to buď premiéra, nebo jím pověřeného člena vlády. Jestliže tedy sám premiér abolici odmítá, tak je technicky nemožné ji provést. Ale já v tomto konkrétním případě zatím pro abolici ani nevidím důvod," uvedl Zeman v rozhovoru pro sobotní vydání deníku, jehož část dnes zveřejnil server iDNES.cz. Prezident potvrdil, že o záležitosti ve středu telefonicky s Babišem hovořil.

Prezident v září řekl, že by premiérovi abolici udělil v případě, že by nejvyšší státní zástupce rozhodl o obnovení trestního stíhání. Své prohlášení zpětně nepovažuje za chybu. "Kdybych to téma neotevřel, tak nemohu vyloučit, že by nejvyšší státní zástupce posunul tento případ k obžalobě. Nemohu to vyloučit, neříkám nic jiného," uvedl.

Pro abolici nevidí vedle toho důvod i kvůli tomu, že nebude pokračovat stíhání rodinných příslušníků premiéra. "Za druhé (Pavel Zeman) ponechal doktora Šarocha jako dozorujícího státního zástupce. No, a za třetí vyzval policii, ať tento případ došetří. Abolice není od toho, aby prezident zasahoval do práce policie," konstatoval.

Rozhodnutí Pavla Zemana považuje hlava státu za korektní. "Protože pokud má pocit, že se v tom vyšetřování něco opomnělo, ať se to vrátí na začátek a ve vyšetřování se pokračuje. Proti tomu ani prezident nemůže důvodně protestovat," řekl.

O pokračování stíhání informoval Pavel Zeman ve středu. Kauza bude pokračovat pro premiéra a členku společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou. Z případu byla vypuštěna Babišova rodina. Usnesení, kterým Městské státní zastupitelství v Praze v září pravomocně zastavilo stíhání Babiše a Mayerové, označil státní zástupce Zeman za nezákonné a předčasné. Našel v něm skutkové i právní chyby. Důkazní situace podle něj nyní neodůvodňuje ani zastavení stíhání, ani podání obžaloby.

Abolice vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. I po abolici by Babiš mohl trvat na projednání věci. Soud by ho však pak mohl nanejvýš uznat vinným, nemohl by mu uložit trest. Babiš uvedl, že by abolici nepřijal. Diskuse o ní odmítá, protože trvá na tom, že nic protizákonného nespáchal.