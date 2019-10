Ovčáček si do své show pozval Kláru Samkovou a už to lítalo: Nepřátelský islám, ošklivá EU

Samková byla v roce 2016 pokutovaná Českou advokátní komorou za své výroky z demonstrace před tureckou ambasádou, kde několikrát proklela tureckého velvyslance. „Byla to akce, kterou jsem nespunktovala já. Vzniklo to spontánně od jednoho aktivisty. O akci před tureckým velvyslanectvím jsem se dozvěděla den předem a byla jsem tam pozvána. Měl se tam číst můj text, který zazněl v poslanecké sněmovně a přinesl velký odpor ze strany diplomatů muslimských zemí v České republice. Říkala jsem si, že by byla slušnost, abych se tam taky ukázala,“ vysvětlila v rozhovoru na Tv Barrandov Samková.

Slova o proklínaní tureckého velvyslance vysvětluje Samková následovně: „Vím toho o islámu hodně, takže vím, jak jsou muslimové pověrčiví. Takže to tzv. prokletí je vyjádřením nesouhlasu jazykem jejich kmene, protože tomu čtenému textu on stejně nerozuměl. Já jsem mu doručila informaci o tom, že jim pohrdám.“

Neporozuměly tomu některé složky na straně Česka, jako například Česká advokátní komora. „Jsem kvůli tomu popotahovaná doposud. Ale buď budu mlčet a nebudu mít žádné problémy nebo budu nahlas říkat, vůči čemu se vymezuji a jednání tureckého velvyslance považuji za protizákonné,“ řekla Samková.

Advokátka islám veřejně kritizuje. „Já se řídím heslem, že je potřeba znát své nepřátele, a proto do muslimských zemí cestuji a islám poznávám.“

Samková se politicky angažuje a o veřejný prostor se zajímá od mládí. Velkým tématem je pro ni nedostatek svobody v rozhodování a s tím související nedostatek zodpovědnosti. „Lidem je upírána zodpovědnost, na rovině ve vztahu k státu, k obci, k veřejnému prostoru. Ten pocit neodpovědnosti vyřešil třeba Tomáš Baťa. Ten dával prostřednictvím odborů svým dělníkům moc, podíl na zisku firmy a s tím spojenou velkou zodpovědnost. Je třeba povzbuzovat lidi, aby podnikali a získávali moc nad svým životem,“ dodala.