Důrazné varování: Agrofert se propojuje se státem. Babiš říká, jak budou úředníci rozhodovat

Svůj názor na situaci kolem Andreje Babiše prozradil v rozhovoru pro DVTV Erik Tabery, šérfedaktor časopisu Respekt. V předběžné auditní zprávě Evropské komise je uvedeno, že Státní zemědělský a intervenční fond zastaví proplácení dotací jak Agrofertu, tak firmám, které jsou spojeny s podnikáním ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Tato část konceptu zprávy nepřináší podle Taberyho v zásadě nic nového, ale dle jeho slov je to další důležitý dílek skládačky v příběhu Andreje Babiše a jeho střetu zájmů. "Tento bod poukazuje na to, že zmíněný problém je mnohem větší, než si velká část společnosti představovala," vysvětluje.

Ředitel Státního zemědělského a intervenčního fondu Martin Šebestyán se vyjádřil k vyplácení dotací takto: "Z důvodu předběžné opatrnosti ZIV nebude dále proplácet projekty podniku Agrofert, které byly schváleny po dni 9.2.2017 a to i přes to, že se neztotožňujeme se závěry předběžné zprávy."

Dle slov Taberyho je tento krok jakousi ochranou před možným obviněním ze strany úřadů, které by se mohlo týkat vědomého pochybení, kterého by se ZIV dopouštěl tím, že by dotace i nadále vyplácel. Opatření se mu tedy zdá smysluplné.

Spekulace, které tvrdí, že celá kauza je jen v rovině dvou odlišných právních názorů komentuje slovy: "Kvůli Andreji Babišovi a jeho lidem není kauza v takovéto rovině. Problém je, že nejsme v banálním procesu nějakých nezávislých institucí. My slyšíme premiéra, který říká, jak budou ti úředníci rozhodovat." Je tedy toho názoru, že premiér společně s jeho spojenci manipulují úřady ve svůj prospěch.

V rozhovoru otevřeně říká, že jeden z největších problémů České republiky je ten, že premiér Andrej Babiš jedná ve střetu zájmů, když ve své funkci, propojuje svou vlastní firmu se státními úřady. Jeho názor je založen zejména na tom, že Babiš, dle jeho slov, "předpovídá" jednání ze strany úřadů. Tlak na státní správu je samozřejmě momentálně enormní a nesmí se podceňovat.

Ministr zemědělství Toman se k celé kauze vyjádřil slovy: "Tento nálet považuji za útok na České zemědělství." V úvodu jeho řeči však zmínil, že takovýto audit probíhá až osmkrát ročně a jedná se o naprosto standardní záležitost.

To nejdůležitější z celé kauzy je podle Taberyho fakt, který zůstává stejný za všech okolností a to i kdyby bylo nakonec rozhodnuto ve prospěch Andreje Babiše. Jedná se o to, že nelze kombinovat podnikání a velkou politiku. "V takovém případě se totiž dostáváte do bodu, kdy v podstatě nastavujete pravidla pro svůj byznys, nebo "vaši" lidé rozhodují o tom, kam budou směřovat dotace," varuje Tabery.

Celá tato kauza prý stojí Českou republiku moc. Nejen finanční částky, ale i čas, energii nebo dokonce prestiž v zahraničí. Spousta věcí mohla byt v naší zemi již vyřešena místo neustálého zabývání se tímto případem.