Agrofert by měl neoprávněně dotace vrátit, žádá opozice. ODS chce zřídit komisi k auditu

Aktualizováno 14:37 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sněmovna by podle opozice měla kvůli auditu Evropské komise vyzvat vládu, aby přestala vyplácet dotace firmám v holdingu Agrofert. Měla by od něj také vymoci vrácení neoprávněně poskytnutých dotací a vyřešit střet zájmů, ve kterém premiér Andrej Babiš (ANO) podle dosud známých výsledků auditu je. Uvedli to dnes předsedové Pirátů a ODS Ivan Bartoš a Petr Fiala ve sněmovní debatě o auditu.