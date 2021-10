Aktivace článku 66 je velmi pravděpodobná, zní ze Spolu. Podle Vondráčka to má řešit nová Sněmovna

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová soudí, že pokud prezident není a nejspíš ani nebude schopen vykonávat své pravomoce, je třeba je rozdělit mezi jiné ústavní činitele.

Podle vyjádření Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), které dnes novinářům přednesl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), není prezident ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Vedení Senátu se podle Vystrčila sejde v úterý s předsedy sněmovních stran, aby probrali postup při převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice.

"Aktivace článku 66 ústavy se jeví jako velmi pravděpodobná. Zítra (V úterý) budeme mít více informací," uvedl k situaci předseda lidovců Marian Jurečka. Také předsedkyně TOP 09 článek o převodu pravomocí zmínila. "Slouží k situaci, do které jsme se dostali. Pokud podle dopisu z ÚVN není a nejspíš ani nebude prezident schopen vykonávat své pravomoce, musíme tyto pravomoce rozdělit mezi jiné ústavní činitele, aby nedošlo k paralýze země. Budeme postupovat v souladu s ústavou," uvedla.

"Přeji prezidentu Miloši Zemanovi hodně sil a brzké uzdravení. Zpráva ÚVN o tom, že prezident Zeman není v tuto chvíli schopen vykonávat svou funkci, je velmi závažná. Je potřeba hledat shodu na dalším postupu napříč politickým spektrem," uvedl Fiala.

Vystrčil se minulý týden obrátil na prezidentovu kancelář s dotazem na zdravotní stav prezidenta a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Odpověď ale nedostal, a proto se v pátek s obdobnou žádostí obrátil na Ústřední vojenskou nemocnici, kde je Zeman týden na jednotce intenzivní péče. Ředitel ÚVN a současně ošetřující lékař prezidenta Miroslav Zavoral dnes Vystrčilovi odpověď poskytl.

Článek 66 by měla případně aktivovat až nová Sněmovna, řekl Vondráček

Končící předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) by byl s aktivací článku 66 ústavy o přechodu pravomocí prezidenta opatrný. Měla by to podle něj udělat případně až nová Sněmovna, která bude odrážet rozložení sil po nedávných volbách. Řekl to České televizi (ČT).

Vondráček zdůraznil, že nyní je ještě několik týdnů čas, protože ustavující schůze Sněmovny se sejde 8. listopadu a několik dní potrvá. "Teprve poté bude premiér skládat demisi a při tomto úkonu uvidíme, v jaké kondici bude pan prezident," podotkl Vondráček.

Současná Sněmovna už článek 66 ústavy podle něj určitě aktivovat nebude. "Nám končí mandát 21. října. To už si myslím, že není reálné a ani to není žádoucí," uvedl.