Alžběta II. navštívila i Česko. Král Charles opakovaně zavítal do Brna

Po příletu do Prahy 27. března 1996 předala tehdy sedmdesátiletá Alžběta II. svému hostiteli, prezidentu Václavu Havlovi, Velkokříž britského Řádu Lázně, jedno z nejvyšších britských vyznamenání. Havel dekoroval královnu řádem Bílého lva první třídy s Řádovým řetězem, který přísluší jen hlavám států. Britská panovnice se svým chotěm princem Philipem pobývala v ČR od středy 27. do pátku 29. března.

První pražskou pamětihodností, kterou si v úvodu návštěvy královna a vévoda z Edinburghu prohlédli, byl Karlův most. Královský pár se pozdravil s Pražany a návštěvníky hlavního města, kteří na tuto událost čekali již dlouhou dobu před jejich příchodem. Vyvrcholením prvního dne návštěvy byla večeře na Pražském hradě, během které se v přípitku královna zmínila o Mnichovské dohodě jako o "jediném stínu", který česko-britské vztahy zatěžuje. Zajímavostí bylo, že hlavním chodem byla hovězí svíčková pečeně, která se servírovala v den, kdy česká vláda zakázala dovoz britského hovězího masa kvůli takzvané nemoci šílených krav.

Následující den se královna setkala s tehdejším premiérem Václavem Klausem a předsedou Poslanecké sněmovny Milanem Uhdem a navštívila také Brno, kde ji rovněž vítaly davy nadšených lidí. Poslední den návštěvy si prohlédla pražskou Staroměstskou radnici a Pražský hrad, seznámila se s prací české pobočky Britské rady a v Betlémské kapli se setkala s britskou komunitou v Praze. Osobně se také pozdravila s vdovami po českých letcích, kteří za 2. světové války sloužili v britském letectvu. Princ Philip se v uniformě důstojníka britského Královského letectva poklonil v Praze-Dejvicích památce československých letců.

Královna měla vystoupit také v českém parlamentu, co se ale nakonec nestalo. Předseda Sněmovny Uhde kvůli tomu čelil kritice poté, co z jeho rozhovoru s novináři vyplynulo, že zřejmě jeho obava z nedůstojného zastoupení poslanců v parlamentním jednacím sále při královnině proslovu vedla k tomu, že Alžběta II.v parlamentu nevystoupila.

Občany České republiky pozdravila Alžběta II. během své návštěvy v Hovorech v Lánech, které vysílal Český rozhlas 31. března: "Těšila jsem se na svou návštěvu ve vaší zemi už tak dlouho. Bylo velkým zážitkem vidět, jak mnoho vaše země dokázala v tak krátké době pod vaším vedením," řekla královna. "Praha je opravdu krásná a jak bych mohla zapomenout na uvítání, které mi připravili v Brně. A dokonce jste pro nás zařídili i počasí. Naše země k sobě již nyní mají blízko. Možná je tato návštěva sblíží ještě více," prohlásila Alžběta II. Prezident Havel to v Českém rozhlase komentoval slovy, že návštěva britské panovnice, která se v České republice těšila velké pozornosti, byla zároveň určitou lekcí politické kultury. Královně poděkoval za hezká slova a jménem všech občanů za její návštěvu v České republice.

Alžběta II. poté v dopise prezidentovi Havlovi poděkovala na vřelé přijetí. O dopise informoval 2. dubna prezidentův mluvčí Ladislav Špaček. Podle něho královna zvlášť zdůraznila, "že nikdy nezapomene davy zdravících občanů v Brně, a vyjádřila pocit jistoty, že návštěva bude mít dlouhotrvající přínos vzájemným vztahům mezi oběma zeměmi".

Václav Havel během královniny návštěvy současně připomněl své první setkání s ní v roce 1990: "Přijížděl jsem tehdy na oběd do Buckinghamského paláce jako ještě veskrze nezkušený československý prezident a vzpomínal jsem přitom na doby, kdy jsem jako chlapec sledoval pravidelně novinky z vašeho života v časopise The London Illustrated News," řekl jí. Havlova návštěva v Londýně v roce 1990 položila základ pro rozvoj především ekonomických a obchodních vztahů.

Poté se Havel s Alžbětou II. viděli třeba při finálovém utkání českých a německých fotbalistů na mistrovství Evropy 1996. A o dva roky později Havla v Buckinghamském paláci přijala královna s veškerými poctami včetně přehlídky vojenské stráže a slavnostního oběda. Britská královna přijala v listopadu 2007 i Havlova nástupce v prezidentském úřadu Václava Klause (i s jeho ženou Livií).

Asi půlhodinovou audienci u britské panovnice absolvoval v polovině června 2017 i český prezident Miloš Zeman. Zúčastnily se jí i prezidentova choť Ivana a dcera Kateřina, která tehdy v Británii studovala. Zeman mimo jiné hovořil o desetitisících českých občanů, kteří studují či pracují v Británii, a o tom, jaký bude jejich osud po britském odchodu z Evropské unie. Bylo to Zemanovo třetí setkání s Alžbětou II. Setkal se s ní i v červnu 2014 na společném obědě státníků na francouzské pláži u příležitosti 70. výročí vylodění spojenců v Normandii, a také v březnu 1996 během její návštěvy v ČR.

Vztah českých občanů k britské panovnici dokládá i dar, který poslala učitelka Jaroslava Londová ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně královně Alžbětě II. v dubnu 2016 k jejím devadesátinám - bohatě zdobený několikapatrový perníkový výtvor. Učitelka již dříve poslala perníkové dary vévodovi a vévodkyni z Cambridge Williamovi a Kate u příležitosti jejich svatby i ke křtinám jejich dětí: "Před pěti lety, kdy se začala šířit informace o připravované svatbě, tak jsem byla mimořádně nadšená. To mě tak chytilo za srdce, že jsem se rozhodla, že i ke křtinám, které potom následovaly, pošleme. Takže oba dva potomci dostali od nás perníkový dar. Poslední připravovaný královně, to už byla třešinka, to mi i manžel řekl, že bych nemohla udělat, abych jí ten perník nevytvořila," řekla Londová ČTK.

Nový britský král Charles opakovaně navštívil Brno, zajímal se o vědu a inovace

Nový britský král Charles III. v minulosti opakovaně navštívil Brno, naposledy v roce 2010. "Zajímal se tehdy především o univerzitní život, mladé lidi, rozvoj vědy a inovací v Brně a na jižní Moravě. Bylo zážitkem jej tehdy osobně poznat a doprovodit," vzpomínal dnes v rozhovoru pro ČTK tehdejší hejtman Michal Hašek.

Charles se stal králem poté, co dnes zemřela jeho matka Alžběta II., bylo jí 96 let. "Odchodem Alžběty II. teprve fakticky končí 20. století a vlastně i 'starý dobrý svět', který jsem měl spojený právě s britskou královnou," uvedl Hašek.

Charles v roce 2010 v Brně převzal Velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity. Obdržel ji za zájem o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj a za činnost v charitě. V kampusu v Brně-Bohunicích se setkal s vybranou skupinou studentů, s nimiž živě diskutoval o jejich projektech a nešetřil přitom úsměvy.

"Já jsem viděl, že jej zajímají problémy, které projekty řeší, že jim rozumí, a to považuji za důležité. Debata se proto neodehrávala ve frázích. Bylo to velmi lidské a otevřené," řekl tehdy ČTK po setkání s princem Charlesem rektor univerzity Petr Fiala, nynější premiér.

Následník britského trůnu vstoupil do sálu knihovny kampusu v očividně dobré náladě. Tři studentky mu představily své vědecké projekty. Přihlíželo tomu asi 60 posluchačů. Všechny princ Charles překvapil zájmem o předložená témata. Nechal si vysvětlovat detaily i odborné výrazy a projekty chválil.

Už v roce 1991 Charles do města přijel se svou tehdejší manželkou Dianou. Vítalo je zcela zaplněné Dominikánské náměstí. Do Brna se vrátil v roce 2000. Prohlédl si Technologický park a v nedalekém Vyškově zahájil činnost Britského vojenského poradního a výcvikového týmu.