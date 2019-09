"Taková situace dosud nenastala. Nikdy jsem nespekulovala nad tím, "co by bylo, kdyby". Nebudu to dělat ani v tomto případě. Na podobné otázky mohu reagovat, až taková situace nastane," uvedla Benešová na dotaz, zda ministerstvo nepovažuje Zemanova slova jako nepřiměřený tlak na nejvyšší státní zastupitelství, které nyní přezkoumává rozhodnutí pražského městského státního zastupitelství o zastavení Babišova stíhání.

Pražské městské státní zastupitelství nedávno zastavilo trestní stíhání Babiše i dalších obviněných v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo. Rozhodnutí je pravomocné. Městské státní zastupitelství ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může usnesení potvrdit, nebo zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce.

Prezident avizoval, že v případě obnovení řízení by využil takzvané abolice, tedy zastavení trestního stíhání. Abolice patří mezi rozhodnutí hlavy státu, která musí spolupodepsat premiér či jiný pověřený člen vlády. "Já myslím, že je to úplně zbytečná diskuse, protože dva státní zástupci, pan (Jaroslav) Šaroch a (Martin) Erazím potvrdili, že se žádný trestný čin nestal a zastavili stíhání," řekl Babiš pro Impuls.

Zemanovo prohlášení proto považuje za zbytečné. "Myslím, že nic takového nemůže nastat. Myslím, že to zbytečně vyvolává vášně a není to na místě," uvedl. Slova prezidenta ho proto nepotěšila. "Protože (abolice) není potřeba. Státní zástupci objektivně to stíhání, o kterém já od začátku říkám, že bylo účelové, zastavili. Justice by měla konat bez ohledu na názory politiků nebo novinářů a dalších lidí," uvedl.

Babiš předpokládá, že nezávisle se bude rozhodovat i nejvyšší státní zástupce. Na přezkoumání případu má podle zákona žalobce Zeman tři měsíce.

"Státní zástupci pravomocně zastavili trestní stíhání u všech aktérů a pan prezident toto pravomocné rozhodnutí státního zastupitelství ctí," odpověděl dnes Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz ČTK, zda by prezident v případě zrušení verdiktu o zastavení stíhání využil práva abolice jen ve vztahu k Babišovi, nebo i k dalším lidem, kteří byli v případu Čapí hnízdo stíháni.

Ovčáček dnes také řekl Impulsu, že po zveřejnění rozhodnutí MSZ se objevil politický nátlak na nejvyššího státního zástupce, aby do případu zasáhl. Proto podle něj prezident promluvil o možnosti abolice v případě obnovení trestního stíhání. "Je to vyjádření prezidenta republiky, které je varováním pro tu část politické scény, aktivistů a části médií, kteří se snaží zvrátit rozhodnutí státních zástupců. Jedinou přirozenou reakcí na rozhodnutí státních zástupců v právním státě ze strany opozice by bylo, že ho respektují. Toho svědky nejsme a prezident republiky považuje takovou situaci za velmi nebezpečnou," řekl mluvčí.