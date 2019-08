„Čau lidi, objednal jsem si langoš all-inclusive. Kečup, česnek, sýr, tatarka. A píšu vám u toho tohle hlášení. V týdnu jsem si pustil televizi a měl jsem z toho dojem, že příjezd ruských tanků v roce 1968 jsem tehdy způsobil já. No, mně bylo v tom roce čtrnáct. To už člověk fakt neví, jestli to v té televizi myslí vážně. Nebudu říkat, kde to dávali. To by zase byla monstrózní aféra, co jsem si to DOVOLIL! Hned jsem to vypnul,“ rýpnul si na úvod do médií Andrej Babiš.

Ve své kritice novinářů pokračoval i v další části svého textu. „Pár dní nato stejná televize informuje diváky, že rezort kultury není řízený 100 dnů?! Tyhle neustálé manipulace mě celkem štvou. Takže kontrolní otázka. Kdo byl ministrem kultury do půlnoci 31.7.? Ano, pan Antonín Staněk. A kdy bude do úřadu uveden pan poslanec Lubomír Zaorálek? 27.8. Takže žádných sto dnů, ale jen necelých 27! A z toho 25 dní jsou vládní prázdniny, vláda zasedne poprvé od prázdnin 26.8. Čili vlastně jeden a půl dne!" tvrdí.

Na tomto příkladu podle svých slov chtěl ukázat, jak některá česká média o problémech v koalici informovala. „Stejné to bylo s údajným porušováním ústavy, i když samozřejmě nikdo z aktérů ústavu neporušil. Už jsem to analyzoval v minulém hlášení. Jasně, okurka. A klasicky jeden vypustí nepravdu a téměř všichni to opakují. Dnes je to závod o první informaci. Jestli je pravdivá, není až tak podstatné…,“ zastal se Babiš prezidenta Miloše Zemana, kterého v minulých dnech a týdnech opakovaně kritizovala opozice kvůli jeho přístupu k hledání nového ministra kultury.

Kromě médií pak popsal například svou návštěvu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, přidal i informace o jednání o rozpočtu. „Ministryně financí Alena Schillerová si už plácla s 12 ministry. Jsou dohodnutí na tom, kolik jejich resorty dostanou peněz,“ uvedl s tím, že například školství dostane další miliardu. „Další krok k tomu, abychom splnili náš vládní program a zároveň slib učitelům, že budou mít v roce 2021 v průměru víc než 45 tisíc měsíčně. Dalších 30 milionů navíc půjde na obědy pro děti ze sociálně nejslabších rodin,“ hlásí šéf vlády.

Školství tak podle něj dostane meziročně o 17 miliard korun víc. „Půjde to nejen do platů, ale i do kvality vzdělávání. Třeba vysoké školy získají navíc 900 milionů a budou tak celkově hospodařit s rekordními 26,5 miliardami,“ vysvětluje. Peníze navíc dostanou ale téměř všechna ministerstva.

Kromě toho promluvil třeba také o tom, jaké to je v Průhonicích, kde i s rodinou už roky žije. „Byl jsem na 100. narozeninách mojí dlouholeté sousedky z Průhonic paní Růženky. Fotky jsem dával sem na Facebook, byla sranda a bylo to moc milé.

Zavzpomínal na to, jak se tam podíval poprvé. „Můj příběh s Průhonicemi začal v červenci 1992. Jel jsem do Prahy poté, co se Mečiar s Klausem dohodli na rozdělení Československa, a rozhodl jsem se založit Agrofert. V noci jsem hledal hotel a vidím před Prahou odbočku na Průhonice. Přespal jsem v Parkhotelu, na druhý den jsem se prošel po obci a uviděl Průhonický park, který je pod záštitou UNESCO, a moc se mi tu zalíbilo. Usadil jsem se tu, žiju tady s rodinou. A většinu mých hlášení vám posílám z průhonické Sokolovny, kterou jsem jako rozpadlou koupil a zvelebil. Můžete si v ní nejen zacvičit, ale taky dát oběd, kafe a nechat vyblbnout děti na hřišti. Mimochodem, pořádají skvělé dětské narozeninové párty,“ dodal Andrej Babiš.