Premiér Andrej Babiš to řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání s řediteli zdravotních pojišťoven.

"Jediný komentář k tomu, že je to nějaké překvapení, tak bych odkázal na 13. květen 2018, kdy Právo a novinky.cz psaly o vyjádření pana státního zástupce, kde on uvádí v nějakém dokumentu, že závěr policie o tom, že skutek pro který je trestní stíhání zahajováno, není konečný a nemusí být ani v plné míře hodnověrný," řekl Babiš.

Podobně dnes hovořil na tiskové konferenci ve Sněmovně šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl také v kauze stíhán. Loni v květnu ale žalobce zrušil stíhání jeho a dalších tří lidí. Podle Faltýnka tehdy Šaroch jasně řekl, že pokud policie nedodá pro svá tvrzení konkrétní důkazy, tak zastaví trestní stíhání i u ostatních obviněných. To znamená, že pan státní zástupce Šaroch nezměnil svůj názor, neotočil o 180 stupňů, naopak zůstal věrný svému původnímu názoru, uvedl Faltýnek.

Ke kauze se Babiš dále příliš vyjadřovat nechtěl. "Myslím, že pokud bych nešel do politiky, lidi by o Čapím hnízdu neslyšeli, protože je to 12 let stará věc. Myslím, že je důležité, aby mě občané hodnotili podle toho, co jsem udělal v politice," uvedl předseda vlády.

"Uvidíme, co se stane dál. Já se k tomu jednou vyjádřím, možná až nebudu v politice. Ale v tuto chvíli si myslím , že by to bylo předčasné," doplnil. Uvedl také, že česká justice je nezávislá a že se celou dobu vyhýbal jejímu hodnocení či hodnocení státního zastupitelství.

Policie Babiše obvinila v říjnu 2017 z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat. Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a o rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se pak společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Šéf MSZ Martin Erazím dnes sdělil, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma získala. Babišův advokát už rozhodnutí obdržel. "Já jsem mluvil s advokáty. Ti mi potvrdili, že zastavení skutečně přišlo. Že to je nějaký dokument, který obsahuje 90 stran," poznamenal premiér.