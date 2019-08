Babiš jednal s velvyslanci. V cizině vyzdvihujte úspěchy Česka, apeloval

Andrej Babiš se ve více než půlhodinovém projevu dotkl mimo jiné otázek Evropské unie včetně jejího rozpočtu, ochrany klimatu, odchodu Velké Británie z Evropské unie či prázdninového sporu o výměnu českého ministra kultury.

Premiér vybídl přítomné velvyslance, aby v cizině vyzdvihovali úspěšnost Česka. Země podle něj má obrovskou perspektivu a vrací se ke své pozici z doby první republiky. "Jsem přesvědčen, že musíte být hrdí a pyšní na Českou republiku," řekl velvyslancům. Česko podle něj roste a bohatne. "Je důležité, abychom o tom mluvili, média mají za úkol vysílat negativní zprávy, my přece dobře víme, že to funguje dobře," dodal.

Měl jsem velkou poradu na @mzvcr s našimi velvyslanci. Hodně jich znám osobně, vím, jak pracují, potkali jsme se při mých výjezdech. Budují nám dobré jméno a důležitý servis našim firmám v zemích, kde působí. Řekl jsem jim, že by měli být hrdí a pyšní na to, jak se nám daří. pic.twitter.com/TDv1jOGjgi — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 26, 2019

Výkaz komunikace se zahraničními médii by měl podle Babišových představ být součástí informací o činnosti velvyslanců. Kritizoval v té souvislosti novinový titulek o konci parlamentní diplomacie v Česku, který se týkal sporu o odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) a jmenování jeho nástupce. "Ani sekundu nikdo neporušil ústavu. Je třeba si ji přečíst," uvedl. Spor mezi prezidentem Milošem Zemanem a ČSSD byl podle něj nedorozuměním v komunikaci a nešťastným příběhem.

"Vás musí štvát, když něco čtete a sami víte, že to není pravda," uvedl Babiš. Velvyslancům řekl, že jejich role je důležitá. "Samozřejmě máme plno problémů, které řešíme, ale buďme hrdí na to, co jsme všichni společně dokázali. Všichni občané této země to dokázali, díky nim jsme na tom tak, jak jsme. Jsme na tom dobře a budeme na tom ještě líp," konstatoval.

Za úspěšné označil nedávné vyjednávání o obsazení vrcholných postů v EU. "Neproběhlo to jako v minulosti, kdy se velké státy domluvily a ostatní to odkývali," uvedl. Za silný blok v té souvislosti považuje visegrádskou čtyřku (V4). Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska a Polska podle něj bojovali za zájmy svých zemí, nikoliv stran či evropských frakcí. Za klíčové považuje vysvětlovat lidem, v čem jsou pozitiva EU.

Babiš dodal, že se zasazuje o racionální debatu v otázkách ochrany klimatu, případné větší závazky unie podle něj s sebou přinášejí otázku, jak k odpovědnosti donutit další země, jako jsou Čína, Rusko či Spojené státy. "Nemůžeme ohrozit průmysl, občany, konkurenceschopnost," varoval. Za českou prioritu považuje jadernou energii.

Za nešťastný označil Babiš odchod Velké Británie z Evropské unie. Británii považuje za prioritního partnera. "Doufejme, že tvrdý brexit nenastane," uvedl. Podle českého premiéra se teprve ukáže, nakolik vážně myslí jeho britský protějšek Boris Johnson své deklarace o odchodu z unie bez dohody.

Čeští velvyslanci se v Černínském paláci scházejí na poradě každoročně. Debata se týká zahraniční politiky, ekonomické diplomacie i bezpečnostních a konzulárních témat. Na úvod porady vystupují Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).