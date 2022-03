ANO chce, aby vláda co nejrychleji připravit novelu státního rozpočtu

Aktualizováno 12:33 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by měla co nejrychleji připravit novelu zákona o státním rozpočtu na letošní rok. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to uvedla šéfka poslaneckého klubu a stínová ministryně financí Alena Schillerová.