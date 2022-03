ANO podporuje zvýšení životního minima, nárůst ale považuje za nízký

Částky se o deset procent zvýší od dubna. Hrají roli při posuzování nároku na pomoc od státu i při stanovení výše některých dávek. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se tak krok dotkne asi 350.000 lidí, státní rozpočet vyjde zhruba na 1,8 až dvě miliardy korun. K dalším zvažovaným opatřením kabinet nepřistoupil.

Opoziční hnutí ANO krok podporuje, navýšení o deset procent ale podle Schillerové nepokryje ani inflaci. "Z té částky je evidentní, že nemůže stačit na řešení krize ve společnosti, která je spojena s růstem cen," uvedla. Kritizovala, že se koalice zatím nedohodla na růstu rodičovského příspěvku.

Zvýšení minima podle středečního vyjádření pro ČTK kvituje i opoziční hnutí SPD, podle jeho předsedy Tomia Okamury by ale mělo činit 15 procent tak, aby se zohlednil i růst inflace za minulý rok. Formou novely zákona by podle něj měl být také ustanoven valorizační mechanismus, aby zvyšování nebylo na libovůli jednotlivých vlád. Zároveň by podle něj měl být přijat zákon na ukončení zneužívání sociálních dávek.

Životní minimum se upravovalo naposledy v dubnu 2020. Pro samotného dospělého činí nyní 3860 korun. V rodině je částka pro dospělé i děti nižší. U první dospělé osoby v domácnosti dosahuje 3550 korun, u druhé 3200 korun. U dětí do šesti let je to 1970 korun, od šesti do 15 let 2420 korun a od 15 do 26 let pak 2770 korun. Existenční minimum je 2490 korun.

Po zvýšení minima dosáhne víc rodin na přídavky na děti či na porodné. Zvýší se i příspěvky pro pěstouny z řad příbuzných. Roli minimum hraje pro přiznání zvýšení příspěvku na péči či pro stanovení výše dávek mimořádné okamžité pomoci. Vyšší bude také částka nezabavitelného minima u dlužníků. Od minima se případně odvozují i alimenty.