ANO prosazuje užší okruh rodin s nárokem na dětské přídavky

Přídavky by měly vzrůst podle vládní novely o 26 procent. Nárok by měly mít nově rodiny s příjmy do 3,4násobku životního minima místo nynějšího 2,7násobku. Poslankyně ANO Jana Pastuchová a Lenka Dražilová navrhují nastavit hranici na trojnásobek životního minima, vyšší podle nich nemá důvod.

"Má-li být přídavek na děti skutečným vyjádřením solidarity společnosti vůči rodinám s dětmi, je třeba zvážit mnohem důkladnější změny v jeho nastavení," zdůvodnil Jan Bauer (ODS) svůj návrh, aby se okruh rodin nerozšiřoval vůbec.

Děti do šesti let nyní dostávají 500 korun měsíčně, od šesti do 15 let 610 korun. Dávka pro lidi od 15 do 26 let činí 700 korun za měsíc. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely se bude nově vyplácet podle věku dítěte 630 korun, 770 korun a 880 korun. Rodiny s pracujícím rodičem budou mít dávku nadále o 300 korun vyšší, tedy 930 korun, 1070 korun a 1180 korun měsíčně. Poslankyně SPD Lucie Šafránková navrhla tyto přídavky zvýšit o dalších 200 korun.

Lidovci prostřednictvím Pavly Golasowské opět navrhují mimo jiné to, aby se místo rozšíření okruhu příjemců zvedlo daňové zvýhodnění na děti. Poslanec ANO Aleš Juchelka prosazuje zakotvení nároku na výplatu nevyčerpané částky rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině v případě, že se nejmladším dítětem v rodině stane jiné dítě.

Sociální výbor podpořil už dříve úpravu KDU-ČSL související s letošním navýším daňové slevy na poplatníka. Souhlasil také s Juchelkovými návrhy, aby se výdělek ze studentské praxe či brigády nezapočítával do posuzovaného příjmu a rodina kvůli tomu o přídavky nepřišla.