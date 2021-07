ANO reklamuje Babišův dopis občanům, místo u lidí končily v kontejnerech

"Dopis jde na náklady hnutí ANO. Je to řádově kolem šesti milionů korun," uvedl Babiš na Michálkův dotaz. Na volebním účtu ANO se vyúčtování podle Babiše objeví, až bude faktura za náklady spojené s dopisem zaplacena. "Určitě máme finance v pořádku, vždycky jsme je měli," dodal Babiš s tím, že Michálek má zbytečné starosti a jeho dotaz se netýká předsedy vlády.

Babiš dopis formuloval jako osobní, podle některých formulací v něm ale vystupuje jako ministerský předseda. "Přál bych si, abyste na moji vládu vzpomínali jako na tu vládu, která čtyři roky makala a splnila to, co slíbila," napsal například.

I když se náklady spojené s dopisem objeví na volebním účtu ANO, jeho předseda odmítl, že by byl součástí předvolební kampaně. "My jsme žádnou kampaň nedělali, nemáme čas dělat kampaň," uvedl předseda vlády s poukazem na vytíženost členů kabinetu vládní agendou. Babiš Pirátům naopak vyčetl nedávnou leteckou cestu jejich předsedy Ivana Bartoše do Bruselu.