ANO senátní finále prohrálo, o referendum o vládě nešlo, řekl Havlíček

Místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka souhlasil s Fialovou tezí, že volby znamenaly osobní prohru předsedy ANO Andreje Babiše.

Opoziční ANO, které mohlo mít po letošních volbách díky 17 finalistům celkem 20 senátorů, jich bude mít pět. "Tam objektivně musíme říct, že jsme prohráli. Gratuluji koalici Spolu, která vyhrála," uvedl Havlíček. Zároveň poukazoval na to, že ANO uspělo v prvním volebním kole a podle něho také v obecních volbách. "V druhém kole (senátních voleb) to nemůžeme brát jako referendum (o vládě)," dodal Havlíček.

Kupka podotkl, že opoziční představitelé v kampani o těchto volbách jako o referendu o vládě mluvili. "Teď by to chtěli vzít zpět. Já s tím nikdy nesouhlasil, ale pokud bychom připustili, že to bylo referendum o vládě, tak bylo pro vládu úspěšné," řekl. Fiala v sobotu uvedl, že koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) získala při započtení všech podporovaných kandidátů při obměně třetiny Senátu 20 z 27 mandátů.

"Jestliže je Senát už takto ustanoven, měl by fungovat dále. Měli bychom se snažit, abychom v něm získávali pozice," řekl. Uvedl také, že prohra v senátních volbách ANO neovlivní v rozhodování o postupu v prezidentských volbách. Hnutí si musí ujasnit, kdo má na jaké ústavní funkce předpoklady a kdo má jakou šanci, uvedl.

Koalice Spolu chce strategii do prezidentské volby oznámit v úterý. "Strategie může znamenat jak vlastního kandidáta, tak podporu nějakého kandidáta, nebo podporu nějakého okruhu kandidátů," uvedl Kupka.