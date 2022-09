ANO v senátním finále úspěch z prvního kola nezopakuje, ukazuje analýza

Favority na celkové vítězství jsou tak podle analýzy, kterou dnes provedla ČTK, jen čtyři adepti ANO. Spolu s Ladislavem Václavcem (ANO), který byl znovuzvolen už v prvním kole, by mohli mít poprvé v historii Senátu vlastní stranický klub. ODS by mohla z devíti finalistů prosadit do Senátu šest adeptů, KDU-ČSL pět a TOP 09 dva.

V prvním kole senátních voleb byli zvoleni na Orlickoústecku starosta Letohradu Petr Fiala (KDU-ČSL), na Bruntálsku senátor ANO a ředitel nemocnice Ladislav Václavec a v Praze 6 místopředseda Senátu Jiří Růžička (navržen TOP 09) z klubu Starostů.

Nejblíže ke zvolení ve finále jsou podle výsledků úvodního kola senátor a starosta Chrastavy Michael Canov (SLK) na Liberecku, kardiochirurg Jan Pirk (navržen TOP 09) a lékař Zdeněk Matušek (ANO) na Frýdecko-Místecku. Všichni dostali přes 40 procent hlasů, stejně jako předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

V případě Vystrčila by ale očekávanou hladkou obhajobu mohla zkomplikovat silná podpora protikandidátky Jany Nagyové (ANO) od podporovatelů odpůrce proticovidových opatření Tomáše Nielsena, který skončil třetí. Mnohem těžší to budou mít Jiří Oberfalzer (ODS) na Berounsku a Zdeněk Nytra (ODS) v Ostravě. Favority jsou naopak Tomáš Jirsa, Hana Kordová Marvanová, Jarmila Smotlachová, Tomáš Töpfer a Jiří Dušek. Z devíti kandidátů ODS jich první kolo vyhrálo osm.

Kromě Matuška by se za týden v senátním finále mohly za ANO prosadit Věra Procházková na Karlovarsku a Lucie Pluhařová na Kroměřížsku, podobně jako ústecký primátor Petr Nedvědický. Z šesti finalistů KDU-ČSL jsou ve stejné pozici Miluše Horská, Jaromíra Vítková, Eva Rajchmanová a senátor Lumír Kantor, který si po šesti letech zopakuje souboj s poslancem ANO Milanem Brázdilem. Lidovec Bohuslav Procházka by pak mohl změřit znovuzvolení jediného finalisty ČSSD Jaromíra Strnada. Ze tří finalistů navržených TOP 09 by naopak nemělo znovuzvolení minout Tomáše Czernina.

Na Táborsku je v lepší pozici záchranář Marek Slabý, který kandiduje s podporou vládních stran, v duelu se senátorem Jaroslavem Větrovským (dříve za ANO, nyní za Jihočechy 2012). Senátorka a lékařka Alena Dernerová (SD-SN) z klubu Starostů by navzdory vyrovnanému výsledku z prvního kola mohla být nakonec poražena mosteckým primátorem Janem Paparegou (ProMOST) .

Obtížně odhadnutelný je výsledek duelů na Novojičínsku mezi kandidáty ANO a KDU-ČSL a na Plzeňsku, kde se střetnou starosta Přeštic Karel Naxera (navržen TOP 09) a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (nezávislá).

Z 24 obvodů, kde se druhé kolo bude konat, vládní strany získají mandáty téměř s jistotou ve dvou pražských, opoziční strany ve dvou dalších obvodech.