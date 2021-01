Anticovid tým: Velká očkovací centra jsou nezbytná, měl by vzniknout registr lékařů

Velká očkovací centra jsou podle týmu nezbytně nutná pro zvládnutí vakcinace v co nejkratším čase. "Určitě chceme, aby se zároveň podařilo vytvořit registr těch lékařů, kteří by byli ochotni nad rámec svých běžných povinností, ať už jde o dětské nebo dospělé praktiky, zapojit se do práce velkých očkovacích center," uvedl místopředseda ODS Martin Kupka. Nutné je podle něj také vybavit centra dostatečným počtem administrativních pracovníků. V tom vidí prostor pro spolupráci s městy a obcemi.

Místopředseda TOP 09 Lukáš Otys doplnil, že Anticovid tým trvá na transparentnosti, co se týče počtu očkovaných lidí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý uvedl, že by jeho úřad měl každý čtvrtek zveřejňovat týdenní údaje o dodávkách vakcíny a počtu očkovaných.

Aktuální vakcinační strategie počítá s tím, že v první fázi budou očkováni především zdravotnici, kteří se starají o nemocné s covidem-19, senioři v domovech seniorů a také personál těchto zařízení a dále lidé, kterým je více než 80 let, protože mají vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci. Celkem jde podle ministra asi o 600.000 lidí. Jen lidí nad 80 let je v Česku zhruba 441.100.

Následně budou mezi prioritními skupinami také praktičtí a dětští lékaři, vojáci, kteří se podílejí na boji s covidem-19, a pracovníci integrovaného záchranného systému. Podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného je důležité, aby se brzy dostalo také na pedagogy i nepedagogické pracovníky ve školách.

Opoziční tým by souhlasil s úpravou, že by v nižších stupních protiepidemického systému PES byly některé aktivity, například návštěva kulturní či sportovní akce, umožněny lidem s negativním testem na covid-19 nebo očkováním. "Koneckonců i v zahraničí při vstupu na některá utkání dávno testování všech diváků fungovalo. Pokládáme to za rozumnou, správnou cestu, aby v tomto směru plošné testování zajistilo prevenci před dalším šířením nákazy," řekl Kupka.