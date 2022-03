Aplikaci ministerstva pro hlášení cen pohonných hmot shodili hackeři

Ministerstvo tak o den posune termín, dokdy musí čerpací stanice zaslat kompletní data od 15. února do 15. března včetně. Prodejci na to nyní mají čas do čtvrtečních 12:00, řekl ČTK mluvčí ministerstva Tomáš Weiss.

"Aplikace ministerstva financí na reporting průměrných prodejních cen nafty a benzinu veřejných čerpacích stanic byla dnes ráno pod hackerskými útoky a z toho důvodu zhruba hodinu nedostupná. Aktivita na stránce mnohonásobně přesáhla počet reportujících subjektů," řekl Weiss.