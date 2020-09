Ať Prymulu zase nenapadne uzavírat hranice. Měl by říci, proč mu chybí prověrka, shodují se poslanci ODS

Obestírá jej tajemno. Kandidát na hejtmana Středočeského kraje za ODS Martin Kupka totiž upozorňuje, že novému ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi nebyla v minulosti udělena bezpečnostní prověrka. „ Pořád není zodpovězeno, proč nesplnil podmínky pro její udělení. Je jasné, že ji jako ministr nepotřebuje, ale fakt, že ji jako náměstek ministra zdravotnictví nedostal, o něčem vypovídá,“ tvrdí bývalý náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví. Absence bezpečnostní prověrky byla i jedním z důvodů, proč na jaře skončil na postu náměstka ministra zdravotnictví.

Loajálnost k premiérovi nás v krizi nikam neposune

Kupkův kolega Jan Skopeček přesto do nového lídra českého zdravotnictví vkládá určité naděje. „Pan profesor Prymula je asi ve zdravotnictví silnější váha než Adam Vojtěch,“ má jasno ekonomický expert, ale dodává, že až následující dny ukáží, zda si nechá do denního chodu ministerstva zasahovat od premiéra Andreje Babiše stejně jako jeho předchůdce. Rovněž Zbyněk Stanjura je zvědavý, jak Prymula odolá tlakům Babiše. „Musíme se přesvědčit, že pan profesor dokáže prosadit své názory ve vládě a ve Sněmovně, což se Adamu Vojtěchovi nedařilo.“ Skopeček je přesvědčený, že pokud bude Prymula stejně k ministerskému předsedovi loajální, žádný posun nenastane. „Pak bychom se v řešení koronavirové pandemie skutečně nikam nepohnuli,“ zvedá vysokoškolský pedagog varovně prst.

Kritický k Prymulovi nechce hned být od prvních chvil Martin Kupka. „Přirozeně jsem zvědavý, co se po jeho příchodu bude odehrávat, ale nechci v této kritické situaci každého nového ministra hned odsuzovat, protože každý nový člen vlády má sto dnů hájení na to, aby ukázal, jak je schopný se se svou novou rolí popasovat,“ konstatuje starosta Líbeznic. Podle něj má profesor Prymula výhodu, že v boji s koronavirem není žádný zelenáč. „Pochopitelně je epidemiolog, ale také má samozřejmě výhodu, že na jaře získal zkušenosti se zvládáním epidemiologické situace nejprve z pozice náměstka a později přešel na post vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví,“ upozorňuje Kupka.

Do žádných větších predikcí se naopak nechce pouštět šéf poslaneckého klubu za ODS Zbyněk Stanjura. „Teprve uvidíme, jestli sázka na něj bude dobrou anebo špatnou volbou. Dodnes mě ale jímá děs z toho, jak chtěl na dva roky uzavřít v zemi hranice,“ vzpomíná bývalý ministr dopravy. Také Martinu Kupkovi nedávné jarní Prymulovo prohlášení stále rezonuje v uších. „Už bych opravdu z jeho úst nechtěl zaslechnout, že míní uzavřít hranice na dva roky.“ Zastupitel Středočeského kraje je sice přesvědčený o tom, že máme uplatnit všechna rozumná a dostupná opatření proti šíření epidemie, ale vše má svůj limit. „Existují přece jasné linie, kam vláda prostě už jít nesmí a kde omezení lidské svobody je už za hranou jakékoli hrozby a toto je jeden z příkladů,“ upozorňuje Kupka.

Jan Skopeček doufá, že se s příchodem Prymuly zvýší systematičnost a komunikace v práci ministerstva zdravotnictví, aby se podmínky zase neměnily z hodiny na hodinu. „Prostě pokud nový ministr zdravotnictví stanoví svá pravidla, pak věřím, že se nenechá premiérem Babišem zmanipulovat a do půl hodiny je neodvolá, jako se to dělo u předchozího ministra Vojtěcha. Uvidíme, do jaké míry si pan profesor zachová autoritu a nebude kývat úplně na všechno, s čím přijde premiér Babiš,“ je zvědavý zastupitel a bývalý radní města Hořovice.

Vojtěchovo odvolání přesně odpovídá lidovému vtipu

Poslanci ODS se shodují, že odchod předchozího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha byl nedůstojný. „Andrej Babiš se rozhodl, že vymění ministra zdravotnictví a až poté Vojtěch oznámil svou rezignaci. Přesto je nutné říci, že Vojtěch byl na rezignaci zralý už delší dobu,“ míní Stanjura.

Respekt k odstoupivšímu ministru zdravotnictví nechová ani Skopeček. „Nebyl suverénním ministrem zdravotnictví se svou politickou agendou, ale byl to spíše úředník na ministerstvu zdravotnictví, který plnil často chaotické pokyny premiéra Andreje Babiše a onen chaotismus se bohužel podepsal i na nedobrém dojmu, jaký Vojtěch na ministerstvu zdravotnictví po sobě zanechal,“ hodnotí Vojtěcha zastupitel Středočeského kraje a bývalý radní kraje.

Pro Kupku je zarážející postup, kdy se premiér Andrej Babiš s prezidentem Milošem Zemanem o víkendu radili, kdo bude nástupcem Adama Vojtěcha. „A bývalý ministr Vojtěch pak další den oznamuje rezignaci a ještě předtím navštíví nedělní pořad České televize Otázky Václava Moravce. Myslím si , že tento postup svědčí o opravdu velmi nízké kultuře fungování současné vlády,“ říká kandidát na hejtmana Středočeského kraje za ODS a připomíná, že i tato situace dává za pravdu vtipům, které o vládě kolují. „A v nich se říká, že se Adam Vojtěch dozvěděl, že už ministerskou funkci dělat nechce ,“ ironicky se pousměje.

Kupka je ale přesvědčen, že národ nespasí žádný ministr zdravotnictví, pokud se lidé nebudou chovat zodpovědně, k čemuž nabádá i na svých předvolebních mítincích na náměstích. „Vyzývám občany, aby sami přijali díl odpovědnosti za svoje chování a vystupovali s vědomím toho, že stejně onu kritickou situaci můžeme překonat jen my a že má smysl se chránit a chránit i ostatní,“ říká muž, který dělá maximum pro to, aby na Krajském úřadě Středočeského kraje vystřídal dosavadní hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou.