"Ať si ho srovná." Babiš vyzval Jermanovou, aby se s manželem omluvili Kupkovi

"Dobrý den, pane Kupka, připadá mi, že jste objevil zrovna kopec. Je mi z vás na blití a ještě vedle sebe toho knírače. Parta b****antů,“ napsal Pokorný na sociální síti, aby pak svůj příspěvek následně smazal. Ten už si ale někteří stihli přečíst.

Hejtmanka již ve středu uvedla, že se její manžel, povoláním kadeřník, který už dříve čelil podezření, že neoprávněně využívá její služební vůz, pouze bránil a trochu to "přehnal".

Jiného názoru je ale předseda ANO a současný ministerský předseda Andrej Babiš.

"Paní Jermanová by si měla manžela doma srovnat a panu Kupkovi by se měli omluvit,“ citoval jeho slova deník Blesk. Jermanová už tak učinila a Kupkovi se omluvila. Ten to přijal s tím, že věří, že svými cestami po kraji nezpůsobí jejímu muži "další traumata".