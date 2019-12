Až vyhraju válku s Ruskem, pověsím Lavrova. Novotný dal další rozhovor ruské televizi

Novotný se chystá ve své městské části vybudovat pomník vlasovcům za jejich podíl na osvobozování Prahy na konci druhé světové války. Tím se ale dostal do hledáčku Ruska, kterému se tato iniciativa nelíbí.

Starosta byl už dříve pozván do živého vysílání v televizi Россия 1, kde se Rusům vysmál. "My se tady tomu v Česku normálně smějeme. Podle našeho názoru melete naprosté nesmysly. Nikoho váš názor v Česku nezajímá, protože je zkreslený," řekl mimo jiné. Některé aktéry navíc označil za opilé a zfetované.

Nyní jej požádala o rozhovor televize Zvezda, ruská armádní televizní stanice se sídlem v Moskvě, která je provozovaná Ruským ministerstvem obrany. Novotný se s tím svěřil na Facebooku a dodal, že původně o rozhovor neměl zájem. Nakonec ale otočil.

"Poslal jsem je do (doplňte, slíbil jsem panu předsedovi, že nebudu sprostý), s tím, že už mě to nebaví a jdu ráno na pár dnů do špitálu a nemám čas. Ale Marika, holka co tu koordinuje ruské štáby pro Řeporyje, vypadala, že nebude li rozhovor, zastřelí jí. Tak jsem řekl fajn, vy lháři, dojeďte na 23:30 na můj generální štáb. Snad vezou jen otázky a ne novičok," napsal na sociální síti.

Pak ale nabídnul svým příznivcům, že rozhovor bude přenášet živě. "Alespoň by ti, které to zajímá, viděli jak takové interview vypadá během natáčení a co z něho pak v Rusku zbude. Pověsil jsem na zeď za sebe opět Stalina příkaz k vyvraždění 22 tisíc zajatců v Katyni. Necpu se, jen nabízím, že dám live a budu vám kancelář snímat živě, jsou to šmejdi, je mi jedno, že je to naštve," dodal.

A jak napsal, tak také učinil. Na facebooku živě přenášel rozhovor, na jehož začátku moderátora učil vyslovovat jméno pražské části Řeporyje. Následně se ho novinář zeptal, jestli je paranoidní, na což Novotný reagoval slovy: "Jste vtipní."

Dále zopakoval, že není příznivcem Vlasova, přiznal ale, že se mu například zamlouvá Sergej Kuzmič Buňačenko. Novináři si poté všimli, že si starosta rozhovor nahrává, mysleli si ale že jde o vtip, že to nikdo sledovat nemůže.

Vyjádřil se také k úrovni ruské žurnalistiky i k moderátorce, která s ním mluvila během předchozího rozhovoru. O ní prohlásil, že je nacistka. Pak ale uvedl, že ruský lid jako takový je skvělý.

Poté začal vysvětlovat, co udělá, až vyhraje válku s Ruskem. "Propustím všechny politické vězně. Samozřejmě pověsím Lavrova. Co udělám s Putinem ještě nevím, Zvezda bude demokratické médium a Krym se vrátí Ukrajině," uvedl Novotný závěrem rozhovoru.