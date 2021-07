Babiš a Havlíček chtějí jednat s pojišťovnami, měly by dle nich být velkorysejší

Pojišťovny by podle nich měly být v některých případech velkorysejší. Řekli to dnes novinářům při návštěvě zasažené oblasti. Premiér Babiš dnes také v rozhovoru pro Rádio Impuls uvedl, že chce ještě jednat o možnosti zvýšit přímou dotaci dva miliony pro postižené obyvatele.

"Setkali jsme se s podnikatelem, který přišel o hospodu i o dům, byl pojištěný na živel do výše osmi milionů, ale na vichřici pouze do výše milionu. Podle našeho názoru by tornádo mělo být vyhodnocené jako živel, ale u něj situaci posoudili (zástupci pojišťovny) jako vichřici a vyplatí mu pouze milion korun. Se zástupci asociace pojišťoven jsme mluvili hned v pondělí a ubezpečili nás, že budou velkorysí. Na tomto případu to tak ale nevypadá, měli by být velkorysejší," poznamenal Havlíček.

Dodal, že pro všechny podnikatele je určena okamžitá pomoc do výše jednoho milionu. Vláda připravuje také investiční podporu pro poškozené nemovitosti podnikatelů do výše 35 milionů korun a zároveň spustí úvěrový program hlavně pro malé a střední podnikatele do 45 milionů korun s nulovou sazbou.

"U zemědělských podniků platí, že co je na polnostech a vinohradech, případně strojích pro práci na nich, půjde za ministerstvem zemědělství, škody na výrobních budovách nebo kancelářích za ministerstvem průmyslu a obchodu. Fyzické osoby pak spadají pod ministerstvo pro místní rozvoj, tam je podpora až dva miliony korun a ve formě úvěru," shrnul Havlíček.

Podnikatelé v Hodoníně si při setkání s Babišem stěžovali na nedostatek a vysoké ceny stavebního materiálu, které byly už před tragédií. Babiš uvedl, že pokud dostane soupis potřebného materiálu, požádá o hmotnou pomoc státy, které se na Česko s nabídkou pomoci obrátily, například Slovensko nebo Maďarsko.