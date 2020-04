Babiš a Havlíček připustili vstup státu do firem v problémech, opozice protestuje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát by mohl vstoupit do klíčových podniků, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) to připustili v České televizi (ČT). Babiš v té souvislosti zmínil leteckou společnost Smartwings. Zástupci pravicové opozice takové úvahy kritizují.