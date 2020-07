"Je to soutěž, kdo je dřív vzhůru." Opozice kritizuje Babiše s Havlíčkem

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Ministr Karel Havlíček (ANO), který šéfuje dvěma resortům, a to dopravě a průmyslu a obchodu, se dostal do nemilosti poté, co začalo přibývat vlakových neštěstí. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se však za něj postavil s tím, že se jedná o velice pracovitého člověka, který vstává už ve čtvrt na pět, tedy dříve než on sám. To se teď stalo terčem vtipů z řad opozice.