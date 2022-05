Babiš blokuje Sněmovnu. Tři hodiny mluví o rakovině

Projevům rakoviny věnoval lídr ANO značnou část svého projevu. Popisoval například pigmentová znaménka a varoval před opalováním. "Cokoli se vám na kůži nezdá, ukažte svému kožnímu lékaři," doporučoval. Ženy pak nabádal, aby chodily na vyšetření mamografem. Hovořil i o rakovině plic či prostaty.

Kovářová Babiše několikrát přerušila a žádala, aby mluvil k věci. "Předčítáte nějaké letáky," poznamenala. "To není nějaký leták, to je leták, který jsem vymyslel a který měly pojišťovny dát každému pojištěnci. Leták neodešel, protože to údajně byla kampaň," reagoval Babiš. Připomněl tak aféru s brožurou o rakovině s fotografiemi tehdejšího premiéra a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) před loňskými sněmovními volbami, kterou po kritice někdejší opozice nerozeslaly zdravotní pojišťovny svým pojištěncům. Brožura má 50 stran.

"Chápu, že pokud jste leták vymyslel vy, je to velmi důležité," konstatovala Kovářová a znovu chtěla, aby se Babiš držel tématu projednávané novely. Babiš trval na tom, že mluví k věci, když hovoří o zdravotnictví.

Opoziční ANO a SPD předem ohlásily, že budou projednávání novely o snížení zdravotních plateb státu za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané brzdit. Systém zdravotního pojištění má přijít letos o 14 miliard korun, s čímž už počítá schválený státní rozpočet. Podle opozice může tento krok zhoršit dostupnost zdravotní péče, představitelé vlády takové obavy ostře odmítají.

Úvodní kolo debaty o předloze trvá zhruba sedm hodin. řadoví poslanci, kterých se do diskuse hlásí dvě desítky, se ke slovu ještě nedostali. Budou moci mluvit nejvýše dvakrát po deseti minutách. Omezení se nevztahuje na řečníky s přednostním právem, k nimž Babiš patří jako předseda strany nebo hnutí.