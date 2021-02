Babiš bude v pátek v Maďarsku jednat o očkování i léku

Předseda vlády cestu dnes avizoval na twitteru, informoval o ní též web Lidovky.cz.

Podle serveru s Babišem do Budapešti poletí tým epidemiologů, virologů a dalších expertů, včetně premiérova poradce a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Jednat v Maďarsku mají podle webu tři pracovní skupiny, a to o vakcinaci, registraci očkovacích látek a léčebném procesu onemocnění covid-19.

V pátek letím do Budapešti za Viktorem Orbánem s expertním týmem na covid-19. Témata jsou jasná: očkování, jejich zkušenosti s vakcínou Sputnik a taky nový lék Bamlan, který o 80 % snižuje riziko, že se pacient s covidem dostane na JIP.https://t.co/DaNoq44YT6 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 3, 2021

Do Maďarska v úterý dorazilo prvních 40.000 dávek ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Podle smlouvy z ledna má Rusko Maďarsku dodat během tří měsíců dva miliony dávek, což bude stačit k vakcinaci milionu lidí. Agentura Reuters uvedla, že na rozdíl od jiných zemí Evropské unie, které jsou závislé hlavně na očkovací látce od společností Pfizer/BioNTech, maďarský úřad pro kontrolu léčiv v lednu schválil ruský Sputnik V. Podmínečnou registraci v této zemi získala také vakcína čínské firmy Sinopharm.

V Maďarsku, Německu, USA či Kanadě už nasadili lék bamlanivimab od společnosti Eli Lilly, který má omezit množství viru v těle a zamezit těžšímu průběhu nemoci. Babiš v úterý řekl, že Česko vyjednalo první dodávku. Neupřesnil ale, kdy by měl lék do ČR dorazit ani v jakém množství. "Pomůže pacientům v prvním stádiu nákazy covid-19, aby se nedostali na JIP. Snižuje to riziko až o 80 procent," uvedl premiér.

Lék funguje na bázi monoklonálních protilátek, které se vyrábějí v laboratoři a mají virus zneškodnit tím, že ho napadnou na pevně definovaném cíli. Česko také jedná o nákupu jiného přípravku od farmaceutické firmy Regeneron.