Babiš by odmítl nabídku sestavovat vládu. Předá ji oběma koalicím a jde do opozice

Babiš už dřív naznačoval, že se zřejmě nepokusí složit vládu vzhledem k tomu, že pět dosud opozičních stran má v nové Sněmovně většinu 108 hlasů a s ANO nechtějí o vládním uspořádání jednat.

"Protibabišovský" pětiblok je podle předsedy dosluhující vlády pevný, pověření jednat o novém kabinetu by proto od Zemana nepřijal. "Předáme to nové koalici a my budeme v opozici," řekl Frekvenci 1.

Zopakoval, že Zeman mu potvrdil svůj závazek, že pověří jednáním o vládě jeho jako lídra strany s největším poslaneckým klubem, v neděli den po volbách, krátce před jeho převozem z lánského zámku do Ústřední vojenské nemocnice.

Považoval za slušnost to jako prvnímu sdělit až přímo prezidentovi, ale vzhledem k Zemanově pobytu na jednotce intenzivní péče se jejich schůzka odložila do doby, než se zdravotní stav hlavy státu zlepší.