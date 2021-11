Babiš by považoval za logické, aby místopředsedou Sněmovny byl Havlíček

Poslanci ve středu nezvolili do místopředsednické funkce kandidáta ANO a dosavadního šéfa komory Radka Vondráčka. Havlíček byl uchazečem ANO o funkci předsedy, poslanci ale jeho kandidaturu kvůli neslučitelnosti funkcí nepřipustili.

Předsedkyní dolní komory se ve středu stala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. ANO proti ní chtělo do volby nasadit ministra průmyslu a obchodu a dopravy Havlíčka. Podle stanoviska sněmovních legislativců by však muselo nejprve zaniknout jeho členství ve vládě, aby mohl kandidovat. Sněmovna se tak usnesla, že pro rozpor s ústavním článkem s nominací nesouhlasí.

Místopředsedy Sněmovny poslanci poté zvolili Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), Jana Skopečka (ODS), Věru Kovářovou (STAN), Jana Bartoška (KDU-ČSL) a Olgu Richterovou (Piráti). Vondráček a šéf SPD Tomio Okamura neuspěli ani ve dvou kolech. "Já jsem to nepochopil, byl předseda Sněmovny, spíš jsem to vnímal, že je tam něco osobního," řekl Blesku k hlasování poslanců o Vondráčkovi Babiš.

Jedno místopředsednické křeslo zůstalo neobsazené, bude se muset konat nová volba, a to zřejmě přespříští týden. Podle Babiše by se o něj mohl ucházet Havlíček. "Mělo by to logiku, za mě určitě," řekl. Dokud bude Havlíček ve vládě, jeho kandidatuře na místopředsedu Sněmovny by bránilo stejné ustanovení jako v případě kandidatury na předsedu. Podle článku 32 ústavy totiž nesmí být ministr předsedou ani místopředsedou Sněmovny.