Babiš byl na nádraží v Náchodě vypískán, měnil program

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Desítky lidí dnes vypískaly předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) při příjezdu do Náchoda. Premiér do jednadvacetitisícového Náchoda přijel vlakem z Jaroměře. Demonstranti na premiéra čekali na nádraží. Do dvaceti demonstrantů bylo i na nádraží v Jaroměři.