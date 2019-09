Babiš a Čapí hnízdo? Václav Klaus ml. důrazně promluvil, vysmál se nejen ODS

Do kauzy Čapí hnízdo se vložil i zakladatel hnutí Trikolora Václav Klaus mladší. Poslanec si s souvislosti s kauzou premiéra Andreje Babiše (ANO rýpnul si nejen do své bývalé strany, ale i do dalších kritiků.