"Očekával jsem, že mě jen tak nepustí. Jsem politik, vydržím to. Dobrá zpráva je, že to má sestupnou tendenci," uvedl Babiš. Připomenul, že původně údajně spáchalo trestný čin 11 lidí, pak sedm.

"A teď už na tuto údajnou organizovanou trestnou činnost stačí jenom dvoučlenná skupina. Takže trend je pozitivní a doufám, že směřujeme k nule a dobře to dopadne," napsal premiér ČTK. Novinářům později řekl, že prochází čtyři roky mediálním terorem.

Na tiskové konferenci odmítl možnost abolice i spekulovat o tom, že by prezidentovu abolici pro něj spolupodepsal jiný člen kabinetu. Prezident v září uvedl, že by premiérovi abolici udělil v případě, že by nejvyšší státní zástupce rozhodl o obnovení jeho trestního stíhání. Pokud by prezident abolici udělil a některý z ministrů ji kontrasignoval, případné soudní řízení by podle trestního řádu mohlo kvůli nesouhlasu obžalovaného pokračovat. Soud by pak podle trestního řádu jen vyslovil výrok o vině, trest by však neuložil.

Babiš během tiskové konference uvedl, že mu píše SMS prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. "Za chvíli budu mluvit s panem prezidentem a požádám ho, aby zkrátka abolici nenavrhoval. Já jsem se k tomu jasně vyjádřil, není důvod na žádnou abolici, já jsem nic neudělal a vyjádřil jsem se k tomu jasně," řekl.

Ohradil se proti předsedovi koaličních sociálních demokratů Janu Hamáčkovi, který uvedl, že kauza zatěžuje fungování menšinového kabinetu. "Bylo by dobré, aby chodili na vládu, je třeba víc pracovat," uvedl na adresu ministrů sociální demokracie.

Nejvyšší státní zástupce dnes oznámil, že zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra a Jany Mayerové ze společnosti Farma Čapí hnízdo. Podle něj bylo nezákonné a předčasné. Stíhání premiéra a Mayerové v případu údajného dotačního podvodu tedy pokračuje a vyšetřování se vrací do Prahy k dozorovému státnímu zástupci. Stíhání Babišových rodinných příslušníků naopak definitivně končí.

Babiš část tiskové konference nejvyššího státního zástupce sledoval u oběda ve Sněmovně potom, co tři hodiny na plénu hovořil k schvalovanému státnímu rozpočtu. Rozhodnutí nečetl. "Na to mám advokáty, kteří to dostali, jak je zvykem, pár minut před tím tiskovým sdělením to dostali do schránky. Já vůbec netuším, co tam je, a nikdy jsem to moc neřešil," uvedl.